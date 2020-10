Ny teori om hvorfor Titanic sank i 1912

Titanic var rangert som verdens største skip. Mer enn 2.200 passasjerene hadde betalt dyrt for å delta på jomfrureisen.

Titanic var bygd på en måte som sikret at de fire fremste vanntette rommene kunne fylles med vann uten at skipet ville synke. Men når skipet støtte på isfjellet strømmet det vann i til sammen seks av de fremste rommene. Dette resulterte i at skipet var dømt til undergang.

Etter ulykken forsøkte flere uavhengige havarikommisjoner å komme til bunns i hvordan forliset kunne skje. Det er også blitt hevdet at ismeldinger via trådløs telegraf ble ignorert.

Uvanlig kraftig nordlys

Nå mener imidlertid forskere at et usedvanlig sterkt nordlys kan ha forstyrret skipets navigasjonsutstyr og gitt skipets besetning feilaktig informasjon før tragedien inntraff.

Polarlys oppstår som følge av kraftige solstormer. Disse stormene kan være så voldsomme at de også har kapasitet til å påvirke, og dermed forstyrre, navigasjonssystem og kompass.

«Det kan ha påvirket alle aspekter av tragedien, inklusive en feil i navigasjonssystemet, som kan ha forårsaket sammenstøtet med isfjellet», heter det i den nye rapporten gjengitt av nettstedet LiveScience .

Lite avvik kan ha forårsaket katastrofen

I 1912 ble ikke denne teorien undersøkt på grunn av de teknologiske begrensningene. Men bar et avvik på 0,5 grader ville trolig ha vært nok til at Titanic styrte mot sin undergang.

Forskerne presiserer samtidig at teorien ennå ikke er bekreftet, men at dette kan være en av forklaringene på forliset som kostet så mange menneskeliv.

Royal Meteorological Society , publiserte 4. august i år en faktabasert oversikt som viser at polarlyset den natten Titanic sank, var usedvanlig kraftig.

Offiser: «Glitret som månestråler»

Øyenvitner fortalte i ettertid at himmelen var veldig sterkt den natten Titanic gikk ned, ifølge værforskeren Mila Zinkova, skriver nettstedet phys.org .

En offiser på et av skipene som forsøkte å redde passasjerene på Titanic, James Bisset, skrev i loggen: «Det var ingen måne, men Aurora Borealis glitret som månestråler som skyter opp fra den nordlige horisonten.»

Også flere overlevende kunne fortelle om det kraftige nordlyset den skjebnesvangre natten.

Sank etter 2 timer og 40 minutter

Mer enn 1500 mennesker omkom, 700 ble reddet. 20 av de omkomne var norske. Livbåtene var dimensjonert for til sammen 1200 personer. Likevel ble kun 700 personer reddet.

Titanic-ulykken er et av verdens aller mest berømte skipsforlis, og har blitt dramatisert i en rekke filmer og bøker. I 1985 ble skipsvraket lokalisert 3800 meters dybde.

