Kinas ambassade fortsetter de mulig ulovlige overvåkningen av lovlige demonstrasjoner i Oslo mot regimet i Beijing. Det viser ferske filmopptak av ambassadens kamera som vender seg mot en gruppe demonstranter på andre siden av gata.

– Å være der å se hvordan de beveger videokameraene, det er ubehagelig – særlig med tanke på at de skal misbruke opptakene, sier Adiljan Abdurhim, sekretær og talsmann for Den norske Uighurkomiteen, til ABC Nyheter.



Allerede i fjor reagerte både privatpersoner fra området rundt den kinesiske ambassaden, og politiske kritikere av regimet i Beijing – som Abdurhim.

Ingen av dem satte pris på de omlag tyve nye videokameraene som da var satt opp på et steinkast fra Vinderen torv på Oslo vest.

Kina avviser



Bekymringene ble behandlet av både Utenriksdepartementet (UD) og Datatilsynet. Sist nevnte konkluderte i slutten av oktober at overvåkningen i det minste måtte varsles – altså i praksis skiltes – og kameraene rettes inn mot ambassadens gjerde for å begrense ulempene for forbipasserende.

Etter at ABC Nyheter omtalte saken svarte ambassadens medieavdeling i en epost at deres praksis var «i tråd med internasjonal lovgivning». Ambassaden har ikke besvart en henvendelse fra fredag om hvorfor norsk regelverk fortsatt ikke respekteres, og hva eventuelle opptak skal brukes til.

UD sa på sin side i en epost at de «forventer» at ambassadene i Oslo følger norsk lov, men «for øvrig viser vi til Datatilsynet, og deres vurderinger», het det.

UD avventer



Denne uken var to representanter for Uighurkomiteen i møte hos Utenriksdepartementet for å diskutere både situasjonen for minoriteten i Xinjiang-provisen (som de kaller Øst-Turkestan), og ambassadens opptreden overfor de omlag 2500 uighurene som bor i Norge. Ifølge Adiljan Abdurhim som deltok på møtet ville ikke UD forplikte seg til annet enn å følge situasjonen.

Fra flere land rapporteres det om at kinesiske myndigheter forsøker å presse medlemmer av befolkningsgruppen som bor utenfor Kina, og er kritiske mot de overgrepene som flere menneskerettighetsorganisajoner har beskrevet. En metode er at kinesisk politi oppsøker slektninger og tvinger dem til å ringe til kritikerne.

– Ambassaden vil skremme



Uighurenes talsmann mener dette utfordrer ytringsfriheten:

– At den kinesiske ambassaden har plassert video-overvåkingskamera og bruker dem mot retningslinjene fra Datatilsynet, viser at de prøver å angripe ytringsfriheten, sier Abdurhim.

Han mener ambassaden ønsker å skremme de som kommer på demonstrasjonen, og at opptakene kan til å presse uighurene i Kina.

Før den siste demonstrasjonen onsdag i forrige uke ba arrangørene politiet om tillatelse til å demonstrere med masker utenfor ambassaden. Det var på 23-årsdagen for en demonstrasjon i byen Gulja som i 1997 ble møtt med væpnet politi og militære stryker. Flere hundre skal ha blitt drept, og årsdagen markeres hvert år.

Ønsket ble avvist av Oslopolitiet med henvisning til politilovens § 11, 5 ledd som nedlegger forbud mot maskerte demonstranter.

– Vi fikk nei ut fra de lovene som ble referert. Men samtidig håper vi at de visser skjønn neste gang. Situasjonen er ganske vanskelig, sier Abdurhim som understreker at de ikke ønsker å skjule sin identitet overfor norske myndigheter.

Politiet: Kan endre praksis



ABC Nyheter har fått opplyst at Oslo politidistrikt har i sett nærmere på saken, og de uttaler at man i fremtiden gjøre en annen vurdering, selv om maskring i utgangspunktet er forbudt:

«Vi kan imidlertid ikke utelukke at det i noen helt spesielle tilfeller vil kunne være i strid med ytringsfriheten og forsamlingsfriheten å håndheve et absolutt maskeringsforbud – eksempelvis hvis det er en nærliggende fare for represalier mot personer som demonstrerer uten å maskere seg», heter det i en epost fra Silje Tamara Daugstad i politiets kommunikasjonsstab, til ABC Nyheter.

De vil nå løfte spørsmålet om ikke lovverket bør justeres til et overordnet nivå.

«Problemstillingen som reises vedrørende ytringsfrihet og maskering gitt i denne sammenheng er et veldig kompleks spørsmål, som vi mener illustrerer godt behovet for å kunne åpne for en noe mer skjønnsmessig vurdering av politilovens § 11 femte ledd», påpeker oslopolitiet.

Datatilsynet vurderer



Når det gjelder Kinas fortsatte omgåelse av de norske og europeiske personvernreglene, svarer Datatilsynets kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl på epost:

«Datatilsynet har foreløpig ikke vurdert konkret om kameraovervåkningen ved den kinesiske ambassaden er lovlig eller ikke. Vi har ikke vært i kontakt med Kinas ambassade etter at vi ga den generelle veiledningen i oktober i fjor. Datatilsynet vurderer nå hvordan vi på best mulig måte kan følge opp med ambassader om kameraovervåkning».

Adiljan Abdurhim mener uansett at det er bra at Kina kommer sterkere i søkelyset, også i Norge.

– Med de siste hendelsene hvor situasjonen eskaleres i Øst-Turkestan, i Hong kong og Tibet er det flere som setter fokus på det, og ikke minst at E-tjenesten i sin siste rapport sier at Kina skal være i fokus. Det er veldig bra at de gjør, sier han.