LeBaron-mysteriet: Familie rammet av 12 brutale drap

Det var 4. november 2019 at Rhonita, Christina og Dawna dro ut på kjøretur gjennom Sonora-ørkenen i Mexico. Med seg i bilene hadde de flere av sine barn. Snart skulle Dawnas barn få se pappa igjen, som jobbet på en oljeplattform i den amerikanske delstaten North Dakota. Rhonita og Christina skulle til Colonia LeBaron, en mormoner-bosetning hvor flere av deres familiemedlemmer bor, skriver BBC.

– Vi snakket om hvor farlig det var

Christina sa farvel til fem av sine seks barn og tok med seg datteren Faith på kjøreturen. Christina mistet livet i massakren, men Faith overlevde. Foto: Privat / Reuters/NTB

Kvelden før hadde de snakket med Christinas foreldre om kjøreturen de skulle ta gjennom den langstrakte meksikanske ørkenen. De hadde tatt turen flere ganger, men da hadde de vært flere voksne.

– Vi snakket om hvor farlig det var for tre kvinner å legge ut på denne reisen alene, forteller Christinas mor Amelia til BBC. Ifølge henne lo Christina det bort og hevdet at det var helt trygt.

Christina sa farvel til fem av sine seks barn, og tok med seg datteren Faith i bilen.

«Vær så snill, det kan ikke være sant»

Det var neste dag at familiene innså at noe ikke var som det skulle. En melding tikket inn på appen Whatsapp som lød «Vær så snill, fortell meg at dette ikke er sant». Da hadde Rhonitas søster akkurat fått vite at søsterens bil var funnet utbrent og med flere skuddhull i Sonora-ørkenen.

Rhonita og hennes barn hadde mistet livet. I den andre bilen satt Dawnas barn, som hadde overlevd og kunne fortelle hva som hadde skjedd, skriver den meksikanske avisen The Yucatan Times.

(Saken fortsetter under bildet)

Rhonita Miller mistet livet i massakren. Foto: Privat / Reuters/NTB

Åtte måneder gamle tvillinger blant de drepte

Flere personer hadde stormet mot veien og begynt å skyte mot bilene. Rhonitas bil ble truffet av skuddene. Etterpå ble bilen satt fyr på og hun, hennes åtte måneder gamle tvillinger, 10 år gamle Krystal og 12 år gamle Howard mistet livet.

Lenger opp i veien ble Dawna og hennes to sønner, Trevor på 11 og Rogan på 3, drept. Hennes seks andre barn var hardt skadd, men overlevde angrepet. Christina ble også funnet drept ved sin bil, mens spedbarnet Faith hadde overlevd, skriver BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

Dawna Langford (42) og hennes to sønner Trevor og Rogan ble drept. Foto: Herika Martinez / AFP/NTB

Mormonersamfunnet i La Mora

Ryktene begynte raskt å svirre i kjølvannet av drapene. De amerikanske familiene hadde bosatt seg i Mexico for flere år siden, og var en del av det større mormonersamfunnet i La Mora-området. Kvinnene hadde forskjellige etternavn, men hadde alle tilknytning til samme store slekten som går under navnet LeBaron-familien. Ifølge BBC mistenkte politiet at drapene kunne ha noe med en rivaliserende familie å gjøre. En annen teori var at de var tilfeldige ofre for en stor gjengkonflikt i Chihuahua-området, skriver CNN.

Trump truet med å sende militæret til Mexico

Familiene hadde amerikansk statsborgerskap og det ble besluttet at FBI-agenter skulle reise ned for å bistå i etterforskningen. Samtidig advarte Trump Mexico mot at gjengvold og flere drap av amerikanske statsborgere ville kunne føre til at det amerikanske militæret ble engasjert, skriver amerikanske NPR. Nå ber familiene USA om å trø til.

– Dette krever respons fra internasjonalt hold, hvis ikke blir det aldri oppklart, sier søskenbarnet til flere av ofrene, Bryan LeBaron til NPR.

Så langt har ikke dette skjedd, og utviklingen i etterforskningen har gått svært sakte. Ifølge BBC er 12 personer arrestert og siktet med tilknytning til drapene, men en dato for rettssaken er ikke satt. Bare to av de 12 arresterte er siktet for drap. Nå ønsker familien en oppklaring i saken.

– Det har snudd verden vår på hodet, og vi blir aldri de samme igjen, sier Kenny Miller, som er bestefar til flere av de drepte barna til BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

Rhonitas ektemann Howard Miller holder rundt sin mor og sønn ved konens gravplass. Rundt ham står flere av deres barn og slektninger. Foto: Marco Ugarte / AP/NTB

Kidnappingen i 2009

Dette er ikke første gangen mormonersamfunnet i La Mora og LeBaron-familien rammes av tragedie. I 2009 ble tre av slektens menn kidnappet og drept av gjengmedlemmer i området. Drapene rystet La Mora, og førte til at slekten skaffet seg bevæpnet vakthold i boligområdet.

Drapene ble aldri oppklart, og slekten frykter at også fjorårets drap på de tre kvinnene og seks barna vil forbli uoppklart. Ifølge CNN tror meksikanske myndigheter at gjengmedlemmer står bak begge angrepene.