Colombia rystes av drapsbølge – syv massakre på to uker

Det søramerikanske landet Colombia rystes av det de betegner som en «massakerbølge». Nylig ble åtte personer på mellom 17 og 26 år drept under en grillfest i byen Samaniego.

Ifølge den britiske avisen The Guardian er grillfest-hendelsen en av totalt syv massakre som har funnet sted i løpet av de siste to ukene.

– Dette er forholdene folk lever under nå. Til enhver tid risikerer du å møte på en gruppe bevæpnede folk som dreper hvem som helst uten å nøle , sier Samaniegos guvernør Jhon Alexander Rojas til avisen El Espectador.

Ifølge Rojas er myndighetene rådville i møte med de maskerte angriperne.

– Vi kan ikke annet enn å håpe at dette snart gir seg, sier Rojas.

46 massakre siden nyttår

På samme dag som grillfest-angrepet ble begått, ble tre personer drept i utkanten av storbyen Medellín og ytterligere tre i Arauca. I de fleste tilfellene har ikke myndighetene lyktes i å identifisere gjerningspersonene. Ifølge The Guardian definerer myndighetene en massakre som drap på tre eller flere personer i en og samme hendelse.

Per definisjon har landet opplevd 46 massakre siden nyttår.

– Vi lever i konstant frykt, og vet at vi kan bli drept når som helst. Myndighetene gjør ingenting for å sikre oss, sier en anonymisert innbygger i byen Ocaña til The Guardian.

Peker på coronapandemien

Ifølge The Guardian skal coronapandemien ha gjort at mengden vold har økt i landet.

Tidligere i år skrev ABC Nyheter om hvordan mafiavirksomheter utnytter pandemien for å få økt kontroll i områdene de opererer i.

Colombias president Ivan Duque hevder at massakerbølgen er forårsaket av kriminelle nettverk tilknyttet narkotikasmugling. Duque ble lørdag beskyldt for å prøve og dysse ned drapsbølgen ved å kalle det «collective homicides», et begrep Duque-regjeringen bruker når de referer til drap som blir begått innad eller mellom kriminelle miljø.

Duque kritiseres for å ignorere drapene som har funnet sted de siste par ukene. Til den colombianske nettavisen Colombia Reports hevder familiemedlemmer av ofre fra grill-massakren at presidenten i sin tale beskylder deres familiemedlem for å ha tilknytning til kriminelle miljø. Avisen skriver videre at ingen av de syv siste massakrene er bevist å ha tilknytning til et kriminelt miljø.