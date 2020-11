Saudi-Arabia frykter Bidens USA

Når den nyvalgte presidenten Joe Biden tar over roret i januar, vil USAs forhold til Kina, Iran og Nord-Korea trolig være høyt prioritert. Forholdet til Saudi-Arabia vil trolig også endre seg, og den saudiarabiske regjeringen frykter at samarbeidet med Biden vil bli vanskeligere enn med Trump, skriver CNN.

Trump var «potensielt sett farlig»

Ifølge en saudiarabisk diplomat ser landet likevel frem til en mer forutsigbar president, og forteller at regimet har opplevd Donald Trump som tidvis uforutsigbar og «potensielt sett farlig». Etter droneangrepene på saudiarabiske oljeanlegg i september i fjor ba saudiarabiske myndigheter USA om å ikke gå til motangrep på Iran, som de mistenkte sto bak angrepene. Frykten var at det skulle utløse krig.

Nå frykter Saudi-Arabia at Biden skal reversere Trumps arbeid og gå tilbake til Obama-modellen, som de hevder var for mild mot Iran.

Bildet viser restene av en drone brukt under angrepet på saudiarabiske oljeanlegg i september i fjor. Foto: Amr Nabil / AP Photo

– Vi selger ikke våpen til dem

Under valgkampen ga Biden tydelig beskjed om at han ønsket å gjeninnføre atomavtalen med Iran, som Trump trakk USA ut av i 2018. Under en debatt forrige høst skal Biden ha truet med å sette en bråstopper for våpensalget til Saudi-Arabia.

– Jeg vil gjøre det klart og tydelig at vi ikke kommer til å selge våpen til dem, sa Biden forrige november.

De siste par årene har Trump jobbet for at Saudi-Arabia skulle stille seg i rekken av land som har stabilisert sitt forhold til Israel. Et mål han ikke rakk å nå før presidentperioden nå snart er over. Trump og hans svigersønn Jared Kushner hadde som mål å få i havn en langsiktig fredsavtale mellom Israel og Palestina.

Frykter katastrofale konsekvenser

Saudi-Arabias konge Salman bin Abdulaziz Al-Saud er verge for Islams helligste steder, Mekka og Medina. Dette gir ham en makt og følgerskare større enn noen andre muslimske ledere. Myndighetene tror kongen har sjanse til å vinne over hele verdens 1,8 milliarder muslimer, men at et feiltrinn vil kunne få katastrofale konsekvenser for kongeriket. Som for eksempel å «snu ryggen til palestinerne».

Ifølge den saudiarabiske diplomaten som CNN har vært i kontakt med, er det 90 prosent sikkert at kong Salman bin Abdulaziz Al-Saud ikke kom til å inngå en slik avtale med Trump. Men det er usikkert hva som vil skje når hans sønn, kronprins Mohammed bin Salman, tar over.

Dette kan skje i løpet av Bidens tid som president.