Amnesty hardt ut mot Saudi-Arabias behandling av migranter

Houthi-opprørerne (bildet) nord i Jemen kastet i mars i år ut tusenvis av etiopiske gjestearbeidere, av frykt for at de skulle spre koronaviruset. Etiopierne ble fraktet til grensa mot Saudi-Arabia, der de ble pågrepet og fengslet. Forholdene de holdes under er ifølge Amnesty International umenneskelige, Foto: AP / NTB Foto: NTB scanpix