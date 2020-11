I en fersk studie gjennomført av forskere fra McGill University, York University og the Indian Institute of Science Education and Research beskrives oppdagelsen av lavaplaneten K2-141b.

Planeten er en exoplanet, det vil si at den kretser rundt en annen sol enn vår egen, og befinner seg omtrent 210 lysår fra Jorden. Planeten kretser svært nært sin stjerne, som er hakket mindre enn sola, skriver CNN.

K2-141b bruker mellom seks og syv timer på å kretse rundt sin sol, til sammenligning bruker Merkur, som befinner seg nærmest vår sol, 87 dager på reisen.

Unik oppdagelse

Den nyoppdagede planeten beskrives som en lavaplanet. Forskere har funnet tusenvis av verdener som ligger forbi vårt solsystem, men få av dem er lavaplaneter. Funnet har fått forskerne til å klø seg i hodet.

– Det er en planet hvor lite gir mening, og det finnes ikke noe lignende i vårt solsystem, sier en av forskerne bak studien Nicolas Cowan.

Ifølge Cowan er lavaplaneter svært sjeldne, og kun en av hver tusende stjerne har en slik planet i sitt solsystem. Gjennom å studere K2-141b kan forskerne få bedre kjennskap til jordens første leveår.

James Webb Space-teleskopet blir produsert ved NASAs Goddard Space Flight Center. Foto: Desiree Stover / NASA/AP

– Et sluttspill i romforskning

Forskerne vil fortsette å studere K2-141b, og det kommende James Webb Space-teleskopet vil gjøre jobben enklere. Det infrarøde teleskopet skal etter planene stå klart til bruk i løpet av 2021, og fungerer som en erstatter for Hubble-teleskopet. Det skal blant annet være i stand til å skue dypere inn i universets tidlige tilstand og gi innblikk i dannelsen av de første galaksene.

James Webb-teleskopet vil også gi forskerne muligheten til å studere exoplaneters indre, hav og atmosfære bedre, noe som vil gjøre jakten på Jorden 2.0 lettere.

– Dette er et viktig steg i jakten på Jorden 2.0 og er sluttspillet i romforskning, sier den ledende forskeren bak studien, Giang Nguyen.