De nederlandske forskerne fra University Medical Center i Groningen (UMCG) har gått gjennom 902 brev fra maleren, der 820 av dem var til sin bror Theo. I tillegg har de sammenlignet funnene med legene til Van Goghs notater og rapporter. Forskerne har brukt dette materialet i et forsøk på å finne ut hvilke psykiske utfordringer Vincent Van Gogh slet med. Forskerne er ganske sikre på at den kjente maleren led av delirium.

– Vi tror vi med sikkerhet kan utelukke noen av de tidligere foreslåtte diagnosene og er mer eller mindre sikre på hvilke alvorlige lidelser han slet med, men vi vil kanskje aldri vite helt sikkert, sier Willem Nolen, psykologisk professor emeritus ved UMCG i en uttalelse.

Vincent Van Gogh ligger gravlagt ved siden av sin bror Theo Van Gogh i Auvers-sur-Oise i Frankrike der han bodde de siste årene av livet sitt. Foto: Stephane De Sakutin / AFP

Den senere genierklærte maleren malte over 2000 verk, der 900 av dem var malerier, før han tok sitt eget liv i 1890, 37 år gammel. Han fikk liten anerkjennelse i sin levetid og fikk kun solgt et bilde mens han levde. Hans berømmelse skjøt fart kort tid etter hans død og Van Goghs verk er i dag blant de mest ettertraktede i verden.

To psykotiske episoder

Man har lenge trodd at han led av en kombinasjon av flere lidelser, blant dem bipolar lidelse og Borderline personlighetsforstyrrelse. Nå mener forskerne at han hadde to kortere psykotiske episoder, der de tror han led av Delirium tremens , en psykose som oppsto etter at han kuttet ut alkohol. Det kommer frem i forskningsartikkelen publisert i International Journal of Bipolar Disorders.

Dette tror forskerne skjedde da han måtte kutte ut drikkingen da han ble lagt inn på sykehus etter å ha kuttet av øret sitt med en barberhøvel i 1888.

Går bort fra schizofreni

De mener man også kan se bort fra noen av de tidligere teoriene rundt Van Goghs lidelser. De mener man ikke ser funn som tyder på schizofreni, porfyri eller gassforgiftning av karbonmonoksid, som tidligere har vært teorier. Forskerne antyder at disse lidelsene er svært lite sannsynlig.

Ekspertene mener derimot at diagnosen fra hans egne leger, om at han led av epilepsi-anfall, er åpen for diskusjon.

De skriver i forskningsartikkelen at fokale anfall kan ha ført til angst, vrangforestillinger og hallusinasjoner. De tror dette kan ha kommet av hjerneskader basert på hans alkoholmisbruk, feilernæring, lite søvn og psykisk utmattelse.

De presiserer at siden man på den tiden ikke kunne utføre EEG-tester (Elektroencefalografi) og lignende teknikker, så vil det være vanskelig å vite med sikkerhet at han led av epilepsi.

– Selv om Van Goghs brev inneholder mye informasjon, må vi huske at han ikke skrev dem til sine leger, men til sin bror Theo og andre familiemedlemmer og slektninger for å informere dem, berolige dem eller for å få noe gjort. Han kan ha underkommunisert eller til og med pyntet på enkelte ting. Derfor vil vår rapport om Van Goghs sykdommer neppe være den siste, presiserer Nolen.

