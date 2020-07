Mysteriet rundt Van Goghs siste maleri avslørt 130 år senere

27. juli 1890 fullførte Vincent Van Gogh det som skulle bli hans siste maleri. Senere samme dag ble han kritisk skadd etter å ha blitt truffet av et pistolskudd.

Skuddet, som trolig var selvpåført, skulle koste ham livet.

Nøyaktig hva Van Goghs siste maleri handlet om og hva han malte, har siden vært et mysterium. Nå, 130 år etter hans død, har historikere funnet stedet maleren valgte som sitt siste maleri.

– Det er en fantastisk og helt unik oppdagelse, sier historiker Isabelle Mezieres til nyhetsbyrået AP.

Maleriet heter «Trerøtter», men hvor de berømte røttene befant seg visste ingen. Så kom coronaviruset og sendte historikerne i lockdown.

Da valgte Wouter van der Veen, direktør av Van Gogh-instituttet, å ta et dypdykk i Van Goghs siste dager. Blant gjenstandene fant han et postkort med bilde av Van Goghs siste bosted, et boligområde i byen Auvers-sur-Oise nord for Paris. På postkortet kunne man skimte noen velkjente røtter.

Beboere i området kjenner de unike røttene som «elefantføttene», men at de var portrettert i et verdenskjent maleri, ante ingen.

– Det at vi har funnet stedet Vincent Van Goghs valgte som sitt siste verk er rørende. Det er som å ha et stykke Vincent man kan ta og føle på. Det at vi kan se hva maleren så er surrealistisk, sier historiker Mezieres.

Nå er røttene rammet inn som et maleri.

