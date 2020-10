Kim Jong-Uns kone Ri Sol-Ju (31) er ikke sett på ni måneder

Ifølge nettstedet DailyNK, som drives av nordkoreanske avhoppere til Sør-Korea, har de kilder som forteller at Sol-Ju kan være henrettet.

Nettstedet ble etablert i desember 2004 og rapporterer daglig om forholdene i Nord-Korea ved hjelp av et nettverk av informanter inne i det lukkede landet.

Opplysningene om at Ri Sol-Ju kan være død, er ikke bekreftet av uavhengige eller offisielle kilder.

De britiske tabloidavisene The Sun og Daily Star omtaler også saken i dag. Avisene skriver at det verserer rykter om at diktatorens kone kan ha blitt henrettet i all hemmelighet.

Nære medarbeidere henrettet



Tidligere betrodde medarbeidere i Kim Jong-Uns innerste krets skal også ha blitt henrettet tidligere. Det er kjent at hans onkel Jang Song-thaek (67) ble tatt av dage i 2013.

31 år gamle Ri Sol-ju er ektefellen til den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un (36).

Deres ekteskap ble først offentlig kjent da statskontrollerte medier i Nord-Korea kom med en kunngjøring 25. juli 2012. Forut for kunngjøringen hadde paret blitt observert sammen offentlig i noen uker.

Ikke sett offentlig siden januar



I løpet av de ni månedene som har gått siden Jong-Uns ektefelle har vist seg offentlig, har ryktene svirret. Hennes siste offisielle opptreden var under en nyttårsforestilling i Samjiyon Theatre i Pyongyang i januar.

Under militærparaden på Kim Il Sung Square 10. oktober var hun ikke til stede.

Blant ryktene som Daily NK viser til er at hun kan ha overtatt ansvaret for ektemannens lillesøster Kim Kyung Hee ettersom Kim Jong-Un den siste tiden har slitt med dårlig helse.

Video: Kim er tilbake i offentligheten igjen

Kan være syk eller redd for smitte



En annen teori er at Ri Sol-Ju selv er syk og derfor har trukket seg unna offentligheten.

Ifølge Daily NK antar eksperter i Sør-Korea at Kims kone forsøker å unngå sammenkomster på grunn av spredningen av covid-19, og at hun i stedet prioriterer omsorgen for parets syv år gamle datter.

Kim Jong-Un forsvant selv fra offentlighetens søkelys i våres, men etter tre ukers fravær var han igjen tilbake.

Etterretning: Redd for covid-19



Flere internasjonale medier meldte at Kim var alvorlig syk etter en hjerteoperasjon, mens andre spekulerte i diktatorens død før han dukket opp på nye bilder publisert av det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Ifølge Sørkoreansk etterretning skal Kim Jong-un ha gått i dekning for å unngå å bli smittet av coronavirus, skrev blant andre The Washington Post.

Under en stor militærparade i Pyongyang 10. oktober, på 75-årsdagen til det nordkoreanske regjeringspartiet, ønsket Jong-un alle mennesker rundt om i verden god bedring i kampen mot covid-19.

Video: Mens verden frykter pandemi - sprer Kim Jung Um frykt