Kim Jong-un overrasket alle – sa unnskyld og felte en tåre

Lørdag var det stor festivitas i Nord-Koreas hovedstad. Med militærparade ble 75 årsjubileet til Arbeidernes parti feiret, og diktator Kim Jong-un holdt en tv-sendt tale.

Det er under denne talen diktatoren gjør noe ytterst sjeldent. Han sa unnskyld.

– Folket vårt har gitt oss sin tillit, så høyt som himmelen og dypt som havet, til meg, men jeg har feilet i å alltid leve opp til dette på en tilfredsstillende måte, sa han ifølge en oversettelse Korean Times har gjort, skriver The Guardian.

– Jeg er virkelig lei meg for akkurat det, sa diktatoren.

Strekker ikke til

Etterpå tok han av seg brillene og tørket bort tårene. Dette mener analytikere er et tegn på presset han er under. Diktatoren fortsatte med å vise til sin far og farfar.

– Selv om jeg er gitt tillit med det store ansvaret det er å lede dette landet, og ved det opprettholde saken til de store kameratene Kim Il-sung og Kim Jong-il takket være folkets tillit, så har ikke min innsats og oppriktighet vært nok til å hjelpe folket med å bli kvitt vanskelighetene i livene deres.

The Guardian viser til at selv om militærparaden blant annet viste frem en ny ballistisk rakett, brukte diktatoren det meste av tiden til å vise sympati med landets borgere.

Presset spiller inn

Handelen mellom Nord-Korea og Kina har sunket dramatisk som følge av at grensene er stengt på grunn av pandemien. Nord-Korea insisterer fortsatt at de ikke har registrert et eneste tilfelle av Coronaviruset.

– Det er viktig å se på hvorfor han feller tårer på en slik dag. Under budskapet hans er det mulig å sanse at Kim føler press på lederskapet sitt, sier Hong Min som er instituttleder ved Det koreanske instituttet for nasjonal samling.

Diktatoren brukte også tid til å gjøre det klart at han ville mobilisere landets atomarsenal om de ble truet, uten å nevne hvem som eventuelt truet.