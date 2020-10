Det var i midten av september at virolog og forsker Li-Meng Yan gjestet den amerikanske nyhetskanalen Fox News. I innslaget ble den kinesiske forskeren betegnet som en varsler da hun hevdet å ha bevis på at coronaviruset ble skapt i et laboratorium i Wuhan og sluppet fri med vilje. Det var CNN som først hadde saken.

Se nyhetsinnslaget her.

Hevder viruset er menneskeskapt

Li-Meng Yan er en respektert kinesisk forsker som tok sin doktorgrad ved universitetet Southern Medical University i Guangzhou i Kina. Hun flyktet til USA og søkte asyl i april 2020, der skrev hun to rapporter om opphavet til SARS-CoV-2, bedre kjent som coronaviruset. Rapportene ble publisert 14. september og 8. oktober. I den første rapporten hevdet Yan at viruset ikke hadde oppstått i dyr og smittet over på mennesker, men at det var skapt i et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.

Etter innslaget på Fox News, som ble sett av millioner, har flere forskere og institusjoner gått ut og slått sprekker i rapporten. Ifølge Johns Hopkins Center for Health Security «presenterer rapporten teorier om SARS-CoV-2s opprinnelse som mangler vitenskapelig bevis». Fire personer som står for fagfellevurdering hevder ifølge MIT Press at manuskriptet «ikke har tilstrekkelig vitenskapelige bevis som støtter forskerens konklusjonen», og virolog Kristian Andersen ved Scripps Research kaller rapporten «uvitenskapelig».

Rapportene er finansiert av organisasjonen til Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon. Foto: Joel Saget / AFP

Finansiert av Trumps tidligere rådgiver

I rapporten publisert 14. september hevder Yan at det foreligger bevis i virusets genetikk på at covid-19 ikke oppsto naturlig i overførsel fra dyr til menneske, men at det ble skapt i et laboratorium. Rapporten ble ikke fagfellevurdert før den ble publisert på det offentlige registeret Zenodo.

Ifølge Washington Post ble rapporten finansiert av Steve Bannons ideelle organisasjon The Rule of Law Society. Bannon er Donald Trumps tidligere rådgiver og sjefstrateg. Han startet organisasjonen sammen med den kinesiske forretningsmannen Guo Wengui i 2018 med formålet å avdekke kinesisk korrupsjon og tilby økonomisk støtte til ofre av regimet.

Bannon forlot Det hvite hus i 2017 i det som skal ha vært en enighet mellom Bannon og Trump. Bannon var kritisk til flere av presidentens valg, og omtalte Trumps sparking av FBI-direktør James Comey som «den største tabben i moderne politisk historie».

Fox News reporter Tucker Carson hevder at media og sosiale medier blokkerer Yans rapport. Facebook har blant annet flagget Carons intervju med Yan som falsk informasjon.

– Man skulle tro at folk ville vite sannheten om pandemien. I stedet ignorerer alle hennes påstander, sa Carson under en Fox News-sending.

Rapport nummer to: «Et biologisk våpen»

8. oktober ble Yans andre rapport publisert. I rapporten hevder Yan at SARS-CoV-2 er et biologisk våpen, og at viruset ble spredt med vilje. Også denne rapporten er finansiert av Bannons organisasjon. I Bannons podcast «War Room: Pandemic» hevder Bannon og medgrunnlegger Guo at Kina med vilje sørget for at Trump ble smittet av viruset. Episoden ble spilt inn dagen etter at Trump ble innlagt på sykehuset.

I ettertid har Fox News og nyhetsankeret Tucker Carson spesifisert at de «ikke kan gå god for forskerens funn». Det var Yans nyhetsintervju som førte til at John Hopkins Center for Health and Security så seg nødt til å gå ut offentlig med sin skepsis til Yans rapport.

– Vi så at rapporten spredte seg raskt på sosiale medier, og at den ble tatt på alvor av folket. Derfor anså vi det som viktig å påpeke at dette ikke er en vitenskapelig rapport, skriver John Hopkins.

Yan forfattet rapporten sammen med tre andre forskere som har valgt å publisere under skjult navn. Dette er sjelden praksis i forskning hvor åpenhet og full tilgang til informasjon er høyt prioritert. Ifølge Yan skal alle være kinesiske forskere bosatt i USA, og at de brukte skjulte navn for å beskytte seg selv og sine familiemedlemmer. Yans mor ble arrestert kort tid etter rapporten ble publisert.