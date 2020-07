Ghislaine Maxwell motsatte seg pågripelse

Agenter fra det føderale politiet måtte bryte opp døra til den herskapelig boligen i New Hampshire da de pågrep 58-åringen 2. juli.

– Gjennom vinduet så agentene at tiltalte ignorerte anmodningen om å åpne døra. I stedet prøvde hun å flykte til et annet rom i huset, hevder påtalemyndigheten i New York.

Påstanden kommer etter at Maxwells forsvarere har bedt om at hun løslates mot en kausjon på 5 millioner dollar i rettshøringen tirsdag.

Maxwells advokater hevder at Maxwell, som er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, ikke kommer til å rømme. Hun har erklært seg ikke skyldig og avviser anklagene om å ha bistått i seksuelle overgrep.

Påtalemyndigheten mener derimot at Maxwells oppførsel da hun ble pågrepet viser at hun er i stand til å bruke sine penger og innflytelse til å unnslippe straffeforfølgelse.

Videre blir det hevdet at Maxwell var god til å leve skjult, at hun skal ha dekket mobiltelefonen sin med aluminiumsfolie for å unngå å bli sporet, og at hun hadde hyret tidligere britiske soldater til å vokte eiendommen i New Hampshire.