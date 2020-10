Den kanadiske byen Asbestos skifter navn

Den lille kanadiske byen i provinsen Quebec har omtrent 7000 innbyggere og har nå stemt om nytt navn på byen. Asbestos fikk navnet sitt da den lå plassert like ved verdens største asbest-gruve.

Gruven ble stengt i 2011.

Fra mirakel-mineral til livsfarlig

Asbest ble lenge sett på som et mirakel-mineral og har vært brukt i konstruksjon og isolasjon, taktekking og som brannhemmende middel. Det har vært kjent i over 2000 år.

Men populariteten til asbest-mineralet har ikke akkurat tålt tidens tann. Mineralet har vært forbudt å bruke i bygninger i Norge fra 1985 da det kan lede til alvorlige sykdommer som kreft.

Canada har vært blant de tregeste til å innføre forbud mot mineralet og gjorde det først i 2018.

Stemte over nytt navn

Overfor BBC innrømmer byrådet at konnotasjonene har gitt byen vanskeligheter med å tiltrekke seg utenlandske investeringer. De bestemte seg derfor i november i fjor for å starte en kampanje for å skifte navn.

Mandag avslørte byrådet det nye navnet på byen 150 kilometer øst for Montreal. Asbestos skal heretter hete Val-des-Sources.

Les også: Skulle lete etter diamanter – fant restene av tapt kontinent

Byens innbyggere fikk selv stemme over hvilket navn byen skulle hete og 51 prosent ønsket dette navnet ved tredje og siste avstemmingsrunde.

Andre navn som ble vurdert var Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix og Trois-Lacs.

– Navnet vil først og fremst inspirere for fremtiden, sier ordfører Hugues Grimard ifølge BBC.

Latterliggjort

Ikke alle er like fornøyd med navnebyttet.

– Jeg ble født i Asbestos, og jeg ønsker å dø i Asbestos, skriker en mann fra bilen sin mot reporterne fra kanadiske CBC.

– Det er lett for oss å glemme at det fantes en tid før folk visste at asbest var giftig, forklarer historiker Jessica Van Horssen til CBC.



Hun sier byen lenge bar navnet med stolthet. Det er ikke lenger tilfellet og byen har av spesielt den engelsktalende delen av landet blitt tidvis latterliggjort.

Byen vil fremover begynne å skifte byskilt når byen har gjennomgått de siste formelle juridiske skrittene for skiftet, trolig rundt juletider.

– Det blir en fin julepresang, sier ordføreren.