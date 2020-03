Den har fått navnet Thanatotheristes degrootorum, der første del på gresk betyr «dødsinnhøsteren» (Reaper of death), mens andredelen spiller på De Groot-paret som var de som fant fossilrestene. Den er en ny tyrannosaurus-slekt som levde lenge før sin mer kjente slektning Tyrannosaurus Rex.

Det var paleontologen John De Groot som fant fossil-restene nære Hays i provinsen Alberta i Canada tilbake i 2010.

– Kjeven er et helt utrolig funn. Vi skjønte at den var spesiell fordi man kunne se de fossiliserte tennene tydelig, sier De Groot til CNN.

Etter å ha studert restene, har man funnet ut at den hersket over de nordamerikanske steppene for 79 millioner år siden - over 2,5 millioner år før sin nærmeste tyrannosaurus-slektning. Den kunne bli mellom åtte og ni meter lang og veie opp til to tonn. Hodeskallen alene kunne bli 80 centimeter lang.

Thanatotheristes degrootorum kunne bli mellom åtte og ni meter lang og veie opp til to tonn. Hodeskallen alene kunne bli 80 centimeter lang. Foto: Julius Csotonyi / AFP

– Den må ha vært et ganske så fryktinngytende dyr. Den må definitivt ha skapt mye panikk , sier Jared Voris, ved universitetet i Calgary til Calgary Herald.

T-rexen, som kom 12 millioner år senere kunne til sammenligning bli 12 meter lang.

– Dette funnet er signifikant fordi det fyller gapet i vår forståelse av tyrannosaurusenes evolusjon, sier Dr. François Therrien, kurator ved Royal Tyrrell Museum i en pressemelding.

