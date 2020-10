Siden 2018 har tilhengere av konspirasjonsteorien QAnon blitt koblet til en rekke voldelige handlinger. QAnon er en amerikansk, delvis høyreekstrem konspirasjonsteori og kultlignende internettbevegelse. Tilhengerne tror det i flere tiår har vært en «deep state» eller en skyggeregjering som blir ledet av en verdensomspennende pervers, pedofil, satanistisk elite.

QAnon-tilhengere har blitt arrestert for å ha truet politikere, begått innbrudd i huset til den kanadiske statsministeren, forårsaket en væpnet konflikt ved Hooverdammen, flere kidnappinger – og minst ett mord.

Tilhengerne mener at Donald Trump forsøker å redde verden fra dette nettverket, en såkalt kabal. Konspirasjonsteoriens fortellinger inkluderer flere hundre år gamle grove og ærekrenkende antisemittiske rapporter, samt troen på at kabalen sanker blod fra mishandlede barn. Den navngir også berømte personer, blant annet demokrater og Hollywood-kjendiser, og hevder at de er del av et globalt plot for å kontrollere befolkningen. Eksperter omtaler disse grove, udokumenterte påstandene som oppfordringer til vold.

Terrortrussel



Konspirasjonsteoriens påstander har satt vanlige mennesker i fare. I 2019 identifiserte FBI QAnon som en mulig terrortrussel. Etaten Combating Terrorism beskrev det som en ny utfordring for den offentlige sikkerheten i USA.

QAnon-tilhengerne tror det snart vil komme massearrestasjoner, og at medlemmene av kabalen snart vil bli stilt for retten.

Dersom QAnon-tilhengerne skulle miste tiltro til Trumps evne til å stoppe gruppen med barnemishandlere, vil flere kunne finne på å gå til voldelige skritt på egenhånd, hevder Travis View, programleder for podcasten QAnon Anonymous.

– QAnon har ikke lykkes med å få stilt en eneste barnemishandler for retten, men QAnon har radikalisert mennesker. De har påvirket folk til å begå forbrytelser og til å handle på farlige måter som setter barn i fare.

Her er en oversikt over voldelige handlinger som blir knyttet til QAnon, bevegelsen:



15. juni 2018: En innbygger i Arizona parkerte et pansret kjøretøy foran Hooverdammen. Matthew Wright var misfornøyd med at Trump fortsatt ikke hadde lykkes med å arresterte medlemmene av kabalen, ifølge avisen Arizona Republic. Han valgte derfor å ta saken i egne hender. Ifølge politiet på stedet hadde Wright med seg to militær-rifler, to pistoler og 900 runder med skudd i bilen. I år tilsto Wright terrorhandlingene i retten.

Han har sendt en rekke brev fra fengselet, blant annet til Donald Trump.

19. desember 2018: En mann i California blir arrestert. I bilen finner politiet materialer til å lage en bombe. Mannens plan skal ha vært å sprenge et satanistisk monument i byen Springfield, Illinois.



13. mars 2019: En 24 år gammel mann skal ha drept mafia-bossen Fancesco Cali på Staten Island, New York. Mannen skal ha trodd at Cali var medlem av Deep State, og trodde ifølge advokaten at han hadde Trumps fulle støtte. Noen uker før skal 24-åringen ha forsøkt å «arrestere» borgermesteren, samt demokratiske kongressmedlemmer. 24-åringen er for psykisk syk til å møte i retten.

25. september 2019: En QAnon-tilhenger (41) begår hærverk i Holy Hill-kapellet i Sedona, Arizona, mens han skal ha ropt at den katolske kirken støtter menneskehandel. Den 41 år gamle mannen ble arrestert kort tid etter hendelsen. Han skal ha brukt QAnon-hashtaggen i sosiale medier, og beskrevet hærverket som et oppdrag.

– Donald Trump, jeg trenger et mirakel eller noe. QAnon, hjelp meg! sa han ifølge Daily Beast.

30. desember 2019: En QAnon-tilhenger blir arrestert i Montana i forbindelse med angivelige kidnappingsplaner.

26. mars 2020: En kvinne i Kentucky blir tiltalt for kidnapping. Kvinnen skal ha blitt knyttet til QAnon og andre anti-myndigheter bevegelser. Hun kidnappet sine to tvillingdøtre fra deres bestemor, som har omsorgen for barna. Hun skal også ha kidnappet sin andre datter fra skolen. Kvinnen hevder at myndighetene ikke har rett til å frata henne omsorgen for barna.

QAnon er populær blant foreldre som har blitt fratatt omsorgen for sine barn. De tror at regjeringen fratar foreldre barna for å misbruke dem.

2. april 2020: En mann blir siktet for å ha sporet av et godstog nær marineskipet Mercy i Los Angeles.

Togingeniøren Eduardo Moreno innrømmet i et avhør at han hadde sporet av toget med vilje fordi han mente skipet Mercy var åsted for mistenkelige aktiviteter knyttet til coronaviruset.

En mann forsøkte å avspore et tog fordi han trodde marineskipet Mercy var involvert i aktiviteter knyttet til coronaviruset. Foto: Mark J. Terrill / AP

30. april 2020: En kvinne blir arrestert etter å ha kjørt til New York. Før det skal hun ha kommet med trusler mot blant annet Joe Biden og Hillary Clinton i sosiale medier.

11. juni 2020: En mann i Boston leder politiet i en 20 mils lang biljakt mens han livestreamer seg selv snakke om QAnon.

3. juli 2020: Corey Hurren, som jobbet i Candian Rangers, kjørte en lastebil gjennom portene til statsministerboligen i Ottawa. Hurren var på eiendommen til Justin Trudeau i 13 minutter før politiet fikk øye på han. Hurren skal ha truet med vold mot Trudeau, ifølge CBC.

Justin Trudau, statsminister i Canada. Foto: Dave Chan / AFP

Hurren var QAnon-tilhenger, og han skal ha trodd at Bill Gates var ansvarlig for coronapandemien.

12. august 2020: En kvinne i Texas blir arrestert etter en biljakt. Hun endte opp med å krasje bilen sin inn i bilen hun fulgte etter. I et avhør fortalte hun politiet at hun trodde hun jaktet en pedofil.

Kvinnen skal ha vært veldig opptatt av QAnon-konspirasjonsteorien, og fortalt venner at hun trodde Trump skulle stoppe kabalens omfattende pedofile virksomhet.

1. oktober 2020: En kvinne i Utah blir arrestert i Oregon for å ha kidnappet sin unge sønn. Det er faren som har omsorgsretten for sønnen. Hun delte kvinnen som kidnappet døtrene sine i Kentuckys oppfatning om at myndighetene fratok foreldre omsorgsretten for å misbruke dem.

Oversatt og tilrettelagt av Kathleen Buer /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited