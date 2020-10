Ellevill konspirasjonsteori får stadig flere tilhengere

Konspirasjonsteorien hevder at en rekke ledende demokrater, blant dem tidligere presidenter som Bill Clinton og Barack Obama, sammen med en rekke «venstrevridde» kjendiser og kulturpersonligheter driver satanisk og pervers seksuell utnyttelse av barn, er kannibaler og konspirerer for å styre USA og verden.

USAs tidligere førstedame og utenriksminister Hillary Clinton er en yndet skyteskive for QAnon-menigheten, og det samme er den jødiske filantropen George Soros og Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Trump er redningen

Selv om det kan være vanskelig å fatte at noen virkelig tror på de elleville påstandene som settes fram, som at Angela Merkel er Adolf Hitlers barnebarn og at 5G-teknologien sprer coronavirus, er det stadig flere som slutter opp om konspirasjonsteorien.

Felles for dem alle er at de ser på president Donald Trump som den store redningsmannen, som i all hemmelighet alt har reddet tusenvis av barn fra å havne i klørne på det hemmelige nettverket.

QAnons tilhengere er også overbevist om at Trump om kort tid vil ta et endelig oppgjør med «de ansvarlige» og kaste samtlige i fengsel, inkludert ekteparene Clinton og Obama.

Fungerer som megafon

Den ville konspirasjonsteorien spres flittig i sosiale medier, til tross for at både Facebook og Twitter har lovet bot og bedring, viser en undersøkelse som nyhetsbyrået AP har gjort.

– Algoritmene deres bidrar til å radikalisere folk og gir i realiteten denne konspirasjonsteorien en megafon slik at den kan utvides, sier antropologen Sophie Bjork-James ved Vanderbilt University til AP.

Hun har lenge fulgt med på spredningen av QAnon og mener sosiale medier som Facebook og Twitter spiller en helt avgjørende rolle i spredningen.

Har et ansvar

– De har et ansvar og må stenge denne megafonen. Gang på gang viser de liten vilje til å gjøre det, sier Bjork-James.

Twitter medgir overfor AP at de ikke har forbudt QAnon, men hevder at de gjør sitt beste for å begrense spredningen av konspirasjonsteorien. I juli innførte de nye regler som angivelig har halvert antallet meldinger av denne typen.

Facebook sluser imidlertid fortsatt automatisk brukere til flere QAnon-grupper, blant annet til «QAnon Updates» der 11.000 medlemmer utveksler stadig villere teorier, videoer og lenker.

En av gruppene har fått navnet «Trump 2Q2Q» i et forsøk på å skjule hva den egentlig inneholder, og på Instagram kan man fortsatt søke opp emneknaggen «WWG1WGA». Det er en forkortelse for konspirasjonsgruppens motto «Where We Go One, We Go All».

Stiller til valg

QAnon har også tilhengere i maktens korridorer i USA, og blant dem som har omfavnet konspirasjonsteorien, er Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn, ifølge CNN.

Både Flynn og Trumps tidligere valgkamprådgiver George Papadopoulos sto i forrige måned på talerlista da QAnon holdt sin «Digital Soliders Conference», og Trumps mangeårige venn Roger Stone har også markert seg som en ivrig tilhenger.

Media Matters for America avdekket nylig at republikanere som har bidratt til å videreformidle konspirasjonsteorien, nå stiller til valg i minst tolv delstater i USA.

Blant dem er Marjorie Taylor Greene i Georgia, Jo Rae Perkins i Oregon, Mike Cargile og Erin Cruz i California, Lauren Boebert i Colorado og Theresa Raborn i Illinois.

Pence og Trump

Visepresident Mike Pence skulle etter planen ha deltatt på et møte arrangert av QAnon-tilhengere i Montana i september, men avlyste det da han ble konfrontert med hvem som sto bak.

– Jeg vet ingenting om QAnon og tar full avstand fra det, sa han i et intervju med CBS News.

Trump tok derimot ikke avstand fra konspirasjonstilhengerne da han fikk spørsmål om QAnon under en pressekonferanse i Det hvite hus i midten av august.

– Jeg har hørt at disse folkene elsker landet vårt, var presidentens svar.

Trump sa videre at han ikke hadde større kjennskap til QAnon-bevegelsen, «bortsett fra at jeg skjønner at de liker meg svært godt og blir stadig mer populære».