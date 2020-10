Tidligere sikkerhetsminister: – Trump er den mest uærlige personen jeg har møtt

– Nivået av uærlighet forbløffer meg. Han er den mest uærlige personen jeg har møtt, sier Kelly til CNN.

Kelly har hatt flere sentrale roller som representant for Det republikanske parti, deriblant offiser og sikkerhetsminister. I 2017 ble han stabssjef for Det hvite hus under Donald Trumps regjering, en jobb han forlot i januar 2019. Det var Trump som i 2016 nominerte Kelly til minister for innenriks sikkerhet.

– Han ville ikke høre på oss

Det er i en CNN-spesial at Kelly forteller om sin erfaring under Trumps regjering. Programmet heter «The Insiders: A Warning from Former Trump Officials» og sendes på TV søndag.

Kellys utsagn om presidenten støttes av andre tidligere ansatte. Deriblant visepresident Mike Pence’ tidligere rådgiver Olivia Troye som prøvde å advare Trump mot coronaviruset.

– Han ville ikke høre på oss. Hans eneste bekymring var å vinne valget, sier Troye til CNN.

Et splittet USA

Kelly er bekymret for det han kaller et stadig mer splittet USA, og er kritisk til Trumps håndtering av George Floyds dødsfall. Floyd ble kvalt til døde under en arrestasjon i Minneapolis i mai.

– Dette er den første presidenten i min levetid som ikke forsøker å forene og samle folket, sier Kelly.

Da Kelly forlot Det hvite hus advarte han Trump mot å «ansette en ja-person som ikke kom til å utfordre han eller fortelle han sannheten». Trump ansatte kongressmann Mark Meadows.