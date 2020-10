USAs budsjettunderskudd rekordhøyt

Underskuddet i budsjettåret 2020 er dermed over tre ganger så stort som året før, noe coronapandemien har medvirket til.

Budsjettunderskuddet har imidlertid vokst jevnt siden Donald Trump overtok som president.

USAs statsgjeld har også økt kraftig under Trump og er nå på drøyt 250.000 milliarder kroner. Landets handelsunderskudd med omverdenen er samtidig høyere enn på 14 år.

Kongressen har hittil i år bevilget drøyt 28.000 milliarder i krisehjelp knyttet til pandemien, men lite tyder på at det blir enighet om en ny krisepakke før etter valget.

Lavere produksjon

Utsiktene for amerikansk økonomi er heller ikke lyse, 16 dager før valget der Trump utfordres av demokraten Joe Biden.

Industriproduksjonen i september falt med 0,6 prosent og var på sitt laveste siden coronapandemien rammet USA med full styrke i vår.

Mange ledige

I forrige uke økte også antallet nye søknader om ledighetstrygd til 898.000, det høyeste nivået siden slutten av august.

Før pandemien rammet lå antallet søknader på rundt 200.000 i uka.

Rundt 22 millioner amerikanere mistet jobben da pandemien rammet i vår, og det er fortsatt 10,7 millioner færre sysselsatte enn i februar.

BNP krymper

I 2018 vokste USAs bruttonasjonalprodukt med 2,9 prosent, året etter med 2,3 prosent. I år ventes det ifølge OECD å krympe med 3,8 prosent.

50,5 prosent av de spurte mener likevel at president Donald Trump gjør en god jobb med amerikansk økonomi, mens 47,5 prosent mener at han gjør en dårlig jobb, viser et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, utarbeidet av RealClearPolitics.

54,2 prosent mener Trump generelt gjør en dårlig jobb som president, mens 42,8 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av meningsmålinger, utført av FiveThirtyEight.