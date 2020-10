Nord-Korea raser etter avsløring

I dokumentaren ser man hvordan danske Ulrich Larsen gjennom elleve år infiltrerer Nord-Korea. Sammen med en dansk mann, som utgir seg for å være milliardær, blir de to tilbudt en rekke ulovlige handler. Danskene blir innblandet i hemmelige våpenhandler og narkotikavirksomhet.

I dokumentaren kommer det også frem planer om å bygge en underjordisk våpenfabrikk i Uganda med hjelp fra Nord-Korea.

Larsen, som er en uføretrygdet kokk, hadde infiltrert en dansk-nordkoreansk venneforening og steg i gradene til å bli våpenhandler.

«Det er tull»

I et brev til danske Ekstra Bladet avviser Nord-Korea, gjennom deres ambassade i Stockholm, alt som kommer frem i dokumentaren. Brevet er forfattet av Hal Chol Ri, som er rådgiver for Nord-Koreas ambassadør i Norden, Ri Won Guk.

«Fra start til slutt er filmen fabrikkert for å sette Nord-Korea i et dårlig lys. I tillegg er dokumentaren i strid med sannheten, og det er tull å beskrive at rådgiveren til ambassaden vår var involvert i en såkalt våpenhandel», heter det i brevet som er sendt til den danske avisen.

I brevet beskrives altså en hendelse fra dokumentaren, hvor Larsen får fremlagt dokumenter og beviser på våpenhandel av Ri Won Guk.

«Vi er veldig opprørte over denne manøveren, som skal få det til å se ut som om ambassaden vår er forbundet med ulovlig aktivitet», heter det i brevet.

Enorm mengde materiale

«Muldvarpen» er laget av danske Mads Brügger og er tilgjengelig i NRK sin nettspiller.

Brügger mener at de sitter på en «enorm mengde materiale».

– Hvis filmen på noen måte kan bidra til å bremse Nord-Koreas iherdighet gjennom å bryte sanksjoner og spre våpnene deres over hele verden, vil jeg bli veldig fornøyd, sier han til nyhetsbyrået Reuters.