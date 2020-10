Frykter Nord-Korea kan selge våpen til terrorister

– Personer med kjentfolk kan dra til Pyongyang og så bli tilbudt ballistisk missilteknologi. Det er ikke bra. Det er farlig!

Det sier Hugh Griffiths. Han sitter i FNs ekspertteam som undersøker Nord-Koreas brudd på de internasjonale sanksjonene landet er satt under. For en måned siden presenterte de i en rapport at diktaturet har, eller har forsøkt, å selge våpen til et 30-talls stater og væpnede grupper, skriver SVT.

I forrige uke ble det kjent at en uføretrygdet dansk kokk i 11 år hadde infiltrert en dansk-nordkoreansk venneforening og steg i gradene til å bli våpenhandler.

– Aldri sett prislister



Elleve år senere er dansken viklet inn i hemmelige våpenhandler og narkotikavirksomhet. Det framgår blant annet at det skal bygges en underjordisk våpenfabrikk i Uganda, noe som ville vært et eklatant brudd på FNs våpenembargo mot Nord-Korea.

Dokumentaren som er laget av Mads Brügger og skal sendes på NRK i Norge, har gitt Griffiths ny informasjon som han tidligere aldri før har hatt.

– Vi har aldri sett prislister tidligere, sier Griffiths til SVT.

– For mellom 5 og 20 millioner dollar kan du kjøpe opp mot fem forskjellige modeller scudraketter. Hvem vet hva som skjer når de begynner å tilby masseødeleggelsesvåpen for salg.

Kynisk og grotesk

Mandag kveld ble det klart at dokumentaren tas opp i FNs sanksjonskomité, opplyser Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod.

Dokumentaren vekker dyp bekymring i Sverige og Danmark, sier Kofod under et EU-møte i Luxembourg.

– Som svar på disse bekymringene har vi besluttet å be våre utsendinger til FN om å gjøre FNs sanksjonskomité oppmerksom på dokumentaren. Vi vil også reise saken i EU, sier Kofod.

Kofod, som ifølge Ekstra Bladet kaller styret i Nord-Korea for «kynisk og grotesk», vil at sanksjonene mot landet skal håndheves bedre.

NRK Brennpunkt har gått sammen med danske DR, svenske SVT og britiske BBC, om dokumentaren som er initiert og drevet fram av to private TV-produksjonsselskaper; norske Piraya og danske Wingman.