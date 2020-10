Nord-Korea trosset pandemien og holder stor militærparade

Verdens mest hermetisk lukkede land stengte grensene på en måte som får de norske grensereglene til å blekne da koronaviruset brøt ut i Kina i vinter. Det er ifølge nordkoreanske myndigheter ikke registrert ett eneste smittetilfelle i landet.

Lørdag ble det avholdt en parade og folkemønstring som de færreste land ville ha unngått i 2020. Militærparaden holdes for å feire 75-årsjubileet til Kim Jong-uns herskerparti.

– Tegn på en militærparade, inkludert utstyr og folk i stor skala, er blitt sett på Kim Il-sung-plassen tidlig i morges, opplyser myndighetene i Sør-Korea. De legger til at både sørkoreansk og amerikansk etterretning følger paraden nøye.

Nord-Korea har gått hardt til verks for å hindre koronaviruset fra å komme til landet. I september ble en sørkoreaner skutt og drept da han forsøkte å svømme inn i nordkoreansk farvann.

Mannen ble angivelig skutt og drept for å hindre smitte, men Kim måtte senere rykke ut med en offentlig beklagelse til Sør-Korea for drapet. Sørkoreanske myndigheter har konkludert med at mannen trolig forsøkte å hoppe av.

Kan vise fram nye missiler

Lørdag er det ventet å se flere tusen soldater og tilskuere i Pyongyangs gater, uten at det er kjent om det vil bli tatt smitteverngrep i forbindelse med paraden.

Den største folkesamlingen er ventet å skje på Kim Il-sung-plassen i sentrum av byen. Der vil det bli vist fram militære kjøretøy og tankser, og trolig avanserte missiler.

Vestlig etterretning mener landet har fortsatt sitt missilutviklingsprogram til tross for samtalene landet har holdt med USA. Analytikere regner med at det vil bli vist fram et ballistisk missil som kan skytes opp fra en ubåt, eller en interkontinental ballistisk missil som kan nå det amerikanske fastlandet.

75-årsjubileet setter Kim og hans parti i en posisjon der folket forventer å se noe nytt og større, påpeker Lee Sung-yoon, en korea-forsker ved Tufts-universitetet i USA.

– Å vise fram de mest avanserte våpnene vil signalisere et stort framskritt for troverdigheten i truslene fra Pyongyang, sier han.

Ingen utenlandske journalister får slippe inn i landet for å dekke paraden, og de fleste internasjonale ambassadene i Pyongyang har stengt sine dører. Paraden vil derfor ikke til å ha mange vestlige blikk på seg.

– Masker og missiler går dårlig sammen

Sørkoreanske analytikere mener Kim Jong-un trolig vil holde en tale, men at Nord-Korea vil passe seg for ikke å fornærme USA for kraftig i håp om at samtalene mellom landene kan gjenopptas.

Harry Kazianis i den konservative, amerikanske tenketanken Center for National Interest sier myndighetene i Pyongyang spiller høyt når paraden avholdes midt i pandemien.

– Med flere tusen samlet risikerer de at det utvikler seg til et dødelig superspreder-arrangement hvis de ikke tar ekstreme forholdsregler, sier han.

Det tror han derimot ikke at nordkoreanske myndigheter vil gjøre.

– Masker og missiler går dårlig sammen sier Kazianis.