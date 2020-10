Donald Trump kaller corona-smitten en «gave fra Gud»

I en video på Twitter åpner Donald Trump opp om hans opplevelse av å bli smittet av coronaviruset, og behandlingen han mottok. Presidenten gjennomgikk en antistoffbehandling som foreløpig ikke er godkjent for offentlig bruk. Behandlingen, som heter Regeneron's experimental antibody therapy, kom på egen bestilling fra presidenten. Han hevder at behandlingen er hovedårsaken til at han så raskt ble friskere, skriver The Guardian.

– Jeg føler meg fantastisk. Alt er perfekt. Jeg tror det er en gave fra Gud at jeg ble smittet. Det var virkelig hell i uhell. Jeg ble syk, og hadde nylig hørt om denne behandlingen, og spurte om å få den, sa Trump i videoen.

Vil gjøre behandlingen tilgjengelig for folket

Videre lover Trump å gjøre behandlingen tilgjengelig for folket. Få timer senere sendte selskapet bak behandlingen, Regeneron, en ny søknad til FDA for godkjenning av behandlingsmetoden. Etter Trumps video ble offentliggjort har selskapets aksjer økt med 3,73 prosent. Regenerons direktør Leonard Schleifer er medlem av Trumps golfklubb, og slik skal presidenten angivelig ha hørt om behandlingen.

Presidenten vendte nylig tilbake til Det ovale kontor etter behandling på Walter Reed militærsykehus. Samtidig fortsetter smitteutbruddet å spre seg blant de ansatte. Så langt er 27 personer blant Trumps ansatte bekreftet smittet, skriver ABC News.

Bryter med helsevesenets retningslinjer

Ifølge CDC bryter Trumps tilstedeværelse i Det ovale kontor med deres retningslinjer for smittede. Ifølge helsemyndighetene skal alle som er bekreftet smittet isolere seg i et rom adskilt fra andre. De skal ikke bevege seg fra rom til rom via ganger som andre mennesker benytter seg av. For at presidenten skal komme seg til og fra kontoret er slik bevegelse nødvendig.

Ifølge Det hvite hus tas det tilstrekkelige forholdsregler. Blant annet er det svært få som får komme inn på kontoret, og samtlige må ha på seg fullt smittevernutstyr.

– Vi sørger for at dette er trygt, og desinfiserer ofte. All kommunikasjon med presidenten foregår på trygg avstand, sier Det hvite hus’ pressesekretær Brian Morgenstern.

Donald Trumps lege Sean Conley legger til at presidenten har vært symptomfri i 24 timer, og at hans oksygennivå og respirasjonsfrekvens er tilbake på sitt normalnivå.