Pornostjernens nådeløse oppgjør med Melania Trump

I 2018 vakte det stor oppmerksomhet da pornostjernen Stormy Daniels i detalj la ut om et påstått seksuelt forhold til president Donald Trump. Forholdet mellom pornoskuespilleren og Trump skal ha foregått fra sommeren 2006 og et stykke ut i 2007.

Presidenten hadde i denne perioden vært gift med Melania Trump i ett år.

Selv om han hardnakket nekter for sidespranget skal presidenten, gjennom sin daværende advokat Michael Cohen, ha betalt Daniels 130.000 dollar for å ikke snakke om forholdet offentlig.

– Porno-horen



I et nylig frigitt lydopptak kommer det frem at førstedamen Melania ikke har mye til overs for pornostjernen. Det er Stephanie Winston Wolkoff, førstedamens tidligere rådgiver, som har lekket lydopptaket av en samtale som stammer fra 2018. Lydopptaket ble spilt av i podcasten til Trumps tidligere advokat Michael Cohen, skriver New York Post.

Pornoskuespilleren Stormy Daniels går til kraftig motangrep etter Melania Trumps kommentar. Foto: Matt Sayles / AP / NTB

I lydopptaket kan man høre at Melania omtaler Daniels i lite flatterende ordlag, etter at den verdenskjente fotografen Annie Leibovitz hadde fotografert Daniels for magasinet Vouge.

– Annie Leibovitz fotograferte porno-horen, og hun skal være i én av utgavene, september eller oktober, sier hun.

Wolkoff spurte førstedamen:

– Hva mener du med at hun fotografert «porno-horen»?

– Stormy. For Vogue. Det kommer til å være i Vogue. Annie Leibovitz fotograferte henne, svarte Melania.

– Du har solgt sjelen din



Lydopptaket har fått massiv oppmerksomhet i medier over hele verden. Nå tar Daniels et kraftig oppgjør med førstedamen på Twitter.

– Hahaha! Selv om jeg aldri ble betalt for sex og derfor teknisk sett ikke er en prostituert, ville jeg heller vært det enn hva du er, hver dag i uka, skriver hun.

Før hun fortsetter kraftsalven.

– Du har solgt f***a og sjelen din … Jeg er lovlig. Fortsett å snakke om meg. Jeg liker de nye puppene dine, forresten. Legg ut (flere) nakenbilder?

I et intervju med det amerikanske TV-programmet 60 Minutes hevdet pornostjernen Stormy Daniels at hun hadde et seksuelt forhold til president Donald Trump en gang i 2006. Foto: CBS News / AP / NTB

Måtte punge ut



I august ble president Donald Trump dømt til å betale drøye 44.000 dollar i advokatkostnader til Daniels.

Kostnadene, tilsvarende drøyt 390.000 kroner, kommer fra Daniels' forsøk på å gå rettens gang for å omgå en taushetspliktavtale som ble inngått for at hun skulle holde tett om et forhold hun skal ha hatt med Trump i 2006.

Domstolen slo fast at Daniels vant sitt søksmål mot Trump over avtalen, som ble inngått en drøy uke før valgdagen i 2016. Som en del av avtalen, skal den tapende parten i et søksmål betale advokatkostnader.

Trump og støttespillerne nektet i flere år for at presidenten visste noe om avtalen, før Trump selv erkjente at den var inngått på Twitter i 2018, da han skrev at han hadde tilbakebetalt Cohen pengene advokaten betalte til Daniels.