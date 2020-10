Trump mottok corona-behandling som ikke er godkjent for offentlig bruk

Donald Trump er tilbake på Det hvite hus etter et kort sykehusopphold. Det var fredag at presidenten og førstedame Melania Trump offentliggjorde at de hadde testet positivt for coronaviruset.

– Jeg har ikke følt meg bedre på 20 år, skrev presidenten på Twitter mandag.

Før presidenten ble innlagt på militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center mottok han en behandling som foreløpig ikke er godkjent av etaten Food and Drug Administration (FDA), skriver CNN.

Eksperimentell antistoff-behandling

Presidenten mottok antistoff-behandling som stimulerer immunsystemet til å angripe spesifikke celler og proteiner i kroppen. Behandlingen, som heter Regeneron's experimental antibody therapy, er fortsatt i testfasen, og er derfor ikke godkjent for offentlig bruk av det amerikanske legemiddelverket FDA,

Selskapet som har utviklet behandlingen, Biotech company Regeneron, sier at de ga Trump medisinen etter å ha mottatt det som kalles en «compassionate use request». Ifølge FDAs nettside innbefatter en slik søknad at en pasient med en livstruende sykdom ber om tilgang på ellers utilgjengelig behandling. Å få en slik behandling godkjent tar som regel svært lang tid. Presidenten mottok behandlingen fredag, samme dag som nyheten om at han var smittet ble offentliggjort, skriver CNN.

Et tilbud andre ikke får

– Dette er presidenten av USA, og da er det naturlig at man bruker alle midler man har. Dette gjelder også behandlinger som gis i nød, slik som antistoff-behandlingen, sier epidemiolog Seema Yasmin til CNN.

Yasmin påpeker samtidig at dette er et tilbud de fleste andre smittede personene med livstruende symptomer ikke får.

– Det er 210.000 amerikanere som har mistet livet fordi landets coronavirus-respons har sviktet. De fikk ikke tilgang på slik behandlingen, legger Yasmin til.

I tillegg til antistoff-behandlingen har presidenten mottatt legemidlene remdesivir og deksametason, en unik cocktail han trolig er alene om å ha fått.

– Presidenten er trolig den eneste pasienten på planeten som har fått denne kombinasjonen av medisiner, sier lege Jonathan Reiner ved George Washington University til CNN.

Klinisk testing har vist at en femdagers behandling med remdesivir kan gjøre veien tilbake etter coronavirus-smitte kortere og enklere. Men det antivirale legemiddelet har også vist seg å medføre bivirkninger som forårsaker skade på leveren og nyrene.

– Ikke vær redd for covid

Trump kritiseres for å ha tatt av seg munnbindet i nærheten av ansatte ved Det hvite hus. Foto: Erin Scott / Reuters

Mandag kveld var Trump tilbake på Det hvite hus og vinket til tilghengerne fra balkongen sin. I ettertid har han har mottatt kritikk for å ha tatt av seg munnbindet i nærheten av ansatte ved Det hvite hus. Presidenten skal være ved godt mot og tok senere til Twitter:

– Ikke være redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på sin egen Twitter-konto.

Meldingen, og Trumps fremtoning angående smitteutbruddet i Det hvite hus får eksperter til å rase.

– Dette er en urimelig melding. Jeg vil gå så langt som å si at dette kan forverre spredningen av viruset, sier doktor Sadiya Khan ved University Feinberg School of Medicine, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Leger og helsemyndigheter frykter at presidentens nedtonede fremstilling av viruset får folk til å ignorere smitteverntiltak. Lege og professor i medisin og folkehelse Carlos del Rio ved amerikanske Emory University frykter at Trump setter folks liv i fare.

– Jeg tror presidenten begår en feil, og at han nå utsetter folk for fare. Som president burde han beskytte amerikanernes helse, ikke si at alt er «ok», sier del Rio til nyhetsbyrået TT.

USA er blant de hardest rammede landene med i underkant av 7,5 millioner smittetilfeller og 210.000 dødsfall som følge av coronaviruset.