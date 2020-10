EUs høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk fordømmer Nord-Kypros’ statsministers planer om å gjenåpne deler av det forlatte og barrikaderte området i ferieparadiset Varosha på Nord-Kypros. Den tyrkisk-kypriotiske lederen Ersin Tatar ønsker, med støtte fra Ankara, å gjenåpne strandlinjen over 40 år etter at området ble forlatt.

– Dette stedet er stengt fra omverdenen som en del av en våpenhvile gjort i avtale med FN. Gjenåpning av området vil være et alvorlig brudd på denne avtalen, sier EU-representant Josep Borell til The Guardian.

Slik så spøkelsesbyen Varosha ut 9. september 2019. Byen blir holdt som forhandlingskort av tyrkiske myndigheter. Foto: AP

Fra ferieparadis til spøkelsesby

Tidlig på 70-tallet var Varosha-området et av Kypros' mest populære feriesteder, og var blant annet en storfavoritt hos Hollywood-stjernen Elizabeth Taylor. I løpet av 1974 gikk det fasjonable stedet fra å være folksomt til forlatt, da et kuppforsøk av den greske hæren ble møtt av en invasjon fra tyrkiske soldater.

Formålet med kuppet var å innlemme Kypros under gresk styre. Men fem dager etter kuppforsøket invaderte det tyrkisk militæret øya og tok over tre prosent av landområdet. Det greske kuppet mislyktes, og innen en måned hadde Tyrkia okkupert 37 prosent av øya. Den tyrkiske republikken Nord-Kypros (TRNC) ble etablert, og er fortsatt under tyrkisk styre den dag i dag.

Varosha og byen det forlatte ferieparadiset ligger i, er på nordsiden av Kypros og ble dermed en del av TRNC på 70-tallet. Byens 39.000 innbyggere flyktet i frykt for en massakre, og bosatte seg på den gresk-styrte sydlige delen av øya. Siden har Varosha-området vært barrikadert og utilgjengelig for offentligheten.

– Ingen kan ta dette fra oss

Siden 1974 har Varosha vært avgrenset og utilgjengelig for besøkende. Foto: Murad Sezer / Reuters

Nå ber EU med Borell i bresjen TRNC om å «stanse denne aktiviteten». Tyrkia er det eneste landet som har anerkjent TRNC, og landets president Recep Tayyip Erdoğan er positiv til ønsket om å gjenåpne ferieparadiset. Ifølge den lokale regjeringen er gjenåpningen allerede i gang.

– Ingen kan ta dette fra oss, og vi går videre med planen vår. Vi er snart klare for gjenåpning , sier TRNCs statsminister Ersin Tatar til Greek City Times.

I august annonserte myndighetene at området trolig ville stå klart i oktober, men oppblussingen av covid-19 har satt en midlertidig stopper for arbeidet.

