I hjertet av Amstedam, omgitt av kanaler, pornobutikker og barer, stripteaseklubber i et labyrintakrig gatekart, ligger bydelen De Wallen som befinner seg på UNESCOs verdensarvliste. Når mørket faller på, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor strøket har fått tilnavnet «The Red Light District». Da står, eller sitter, lettkledde kvinner i alle former og aldersgrupper bak store vinduer opplyst av røde lyspærer mens de tilbyr seksuelle tjenester til forbipasserende.

Red Light District har eksistert siden det 14. århundret da såkalte frie kvinner tilbød seksuelle tjenester til omreisende handelsmenn og sjømenn. I nyere tid er det blitt en av byens mest populære destinasjoner, hyppig besøkt av nysgjerrige turister og potensielle kunder - opptil en million besøkende i måneden.

Men da Nederland innførte karantenetiltak i midten av mars som følge av coronapandemien, ble gatene nærmest folketomme. Dermed sto flere hundre lovlige sexarbeidere uten inntekt i månedene som fulgte.

Rom med vakt inkludert

I Nederland har prostitusjon vært lovlig siden 2000 og prostituerte kan registrere seg som næringsdrivende og betale skatt på lik linje med andre bransjer. Kvinnene leier rommene fra private eiere for mellom 800 og 1200 kroner per 8-timers skift. Leieprisen inkluderer sikkerhetsvakt. Men det er kun EU-borgere som kan jobbe lovlig innen sexindustrien ettersom ingen jobber med tillatelse.

Mye aktiviteten til foregår langs gatene Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal og området rundt Oude Kirk. Foto: Anoek de Groot / AFP

Langs Red Light District finnes en egen informasjonsskranke for både kunder og prostituerte, det er godt med politibeskyttelse for kvinnene og det finnes en egen forening for de prostituerte. Anna er en rumensk sexarbeider og grunnlegger av Red Light United, en fagforening som representerte 110 kvinner inntil nedstengningen i mars.

– Da nedstengingen trådte i kraft, valgte mange sexarbeidere å returnere til hjemlandet i Øst-Europa. Mange av dem som ble værende, jobbet ulovlig. De hadde ikke noe annet alternativ , forteller Anna til CNN.

Strenge coronatiltak

Etter hvert ga den nederlandske regjeringen grønt lys til at bordeller kunne åpne igjen i begynnelsen av juli. Blant de nye hygienetiltak er vasking av hender, ekstra dusjing, ingen kyssing og det er innført streng begrensning for ansikt til ansikt.

Opprinnelig var vindusbordellene blitt beordret av myndighetene til å skulle holde stengt frem til september.

– Hvis det hadde vært september, hadde jeg måttet lete etter en annen jobb og mange bordelleiere og vindusleiere ville ha gått konkurs, sier «Anita» som jobber med funksjonshemmede klienter og gjør omvisninger i Prostitusjonsinformasjonssenteret.

Red Light District er ikke lenger hva det en gang var, men det er fortsatt nok av sexklubber. Foto: NTB Scanpix

Foreslår færre vinduer eller flytting

Allerede en stund før coronapandemien hadde spredt seg til Nederland, vurderte byens borgermester Femke Halsema å flytte hele distriktet ut av det historisk området eller dekke til vinduene. Hennes ønske var å verne kvinnene fra turister.

– Jeg tror mange kvinner som jobber der føler seg ydmyket og ledd av. Det er noe av bakgrunnen for at vi foreslår det vi gjør , uttalte Halsema da hun presenterte planene i juli 2019.

Amsterdams ordfører Femke Halsema. Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw

Halsema la frem flere løsninger som blant annet gikk ut på å dekke til utstillingsvinduene, redusere eller øke antallet godkjente bordeller, eller flytte sexhandelsdistriktet til en annen del av Amsterdam.

Andre scenarier borgermesteren ser for seg, er opprette en klart avgrenset «erotisk sone» med en definert hovedinngang, eller et stort sexhotell utenfor sentrum.

Borgermesteren fikk under presentasjonen i fjor støtte fra organisasjonen for de prostituerte, PROUD. Til nyhetsbyrået Reuters fortalte en av sexarbeiderne i PROUD at det hadde vært en markant økning i uhøflig og sjikanøs oppførsel de siste årene.

– Turister vet ikke hvordan de skal oppføre seg i dette området, sier kvinnen.

Fra 1. januar 2020 har det vært forbud mot guidede turer i området. Det er ellers strengt forbudt å ta bilder av kvinnene, bryter du den regelen kan oppholdet i Amsterdam fort bli både ubehagelig og dyrt.

– Ekstremt farlig

Byrådet skal stemme over borgermesterens liste over fremtidige scenarioer for De Wallen når de samles igjen etter sommerferien. Sexarbeidere CNN har snakket med, frykter distriktet vil komme til å bli lagt ned og at de vil bli flyttet til et avsidesliggende sted utenfor sentrum.

– Det ville være ekstremt farlig. Når du forlater skiftet klokka 17, vil ranerne stå klare. Vi ønsker ikke å flytte til et prostitusjonshotell. Her kan alle se oss. Det er det som gjør jobbene våre trygge, sier Anita.

Kvinnene i De Wallen er selvstendig næringsdrivende og leier rommene fra private eiere for cirka 800 – 1200 kroner per 8-timers skift. Foto: AP Photo/Peter Dejong

Flere er bekymret for hvilke økonomiske ringvirkninger en eventuell flytting ut av sentrum vil få ettersom de er avhengige av turister.

– Uten turisme vil det være umulig for jentene å tjene en anstendig inntekt, sier Eric Hamaker som eier Red Light Tax, et bokføringsfirma som håndterer økonomien til mange av sexarbeiderne.

– Minst 70 prosent av distriktets inntekter kommer fra turisme, opplyser han til CNN.