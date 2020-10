Berlins skandaleforfulgte flyplass står klar: – Vi ble ledd av

Det er over 20 år siden planene om å bygge Tysklands nye flyplass, Berlin Brandenburg «Willy Brandt» lufthavn, ble annonsert. Den skulle opprinnelig stå klar til å ønske reisende velkommen i 2011, men åpningen ble utsatt flere ganger grunnet en rekke feil. Åpningen ble satt til 31. oktober 2020. Nå står den 5,4 milliarder euro dyre flyplassen omsider klar til åpning på den nye planlagte datoen, skriver The Guardian.

Bakgrunn: Berlins nye flyplass har 20.000 feil

Åpner i pandemien

Da den nyeste åpningsdatoen ble satt ante ingen at den skulle falle midt i en pandemi som har gått hardt utover flynæringen. Industrien står midt i sin verste krise noensinne, og faren for konkurs hviler over flere av verdens største flyselskaper.

Pandemien stiller seg i rekken av utfordringer flyplassen har møtt på. Under en guidet tur nylig skal flyplassens direktør Engelbert Lütke Daldrup ha lettet på sløret om kritikken flyplassen har fått.

– Ikke bare Berlin, men hele Tyskland ble ledd av på grunn av dette. For tyske ingeniører, inklusive meg selv, var det hele veldig flaut, forteller Daldrup.

Han frykter at det vil ta flyindustrien flere år å klatre seg opp til de forutsetningene de hadde før coronaviruset rammet verden.

– Vi er klare for takeoff, men jeg tror det vil ta så mye som tre til fire år før vi er der vi var før pandemien. Den økonomiske situasjonen er alvorlig, sier Daldrup til The Guardian.

Da den nye åpningsdagen ble satt til 31. oktober 2020 ante ingen at datoen skulle falle midt i en pandemi. Foto: Flughafen Berlin Brandenburg

Beskyldes for å gjemme seg bak pandemien

Allerede før Berlin Brandenburg lufthavn åpner har flyplassen bedt om 300 millioner euro fra statskassen for å holde seg på bena. Ifølge The Guardian beskyldes flyplassen for å bruke coronaviruset som skalkeskjul for den økonomiske krisen den uåpnede flyplassen allerede er i.

Flere av flyplassens ansatte er plassert i såkalt «kurzarbeit», hvor ansatte godtar å jobbe reduserte timer og lavere lønn, mot kompensering fra staten. En situasjon som de ansatte, etter så mange år med venting, anser som tragisk.

– Endelig står flyplassen klar, også er det nesten ikke flytrafikk, sier Roland Böhm, som er ansvarlig for testingen av flyplassen i forkant av åpningen.

Til tross for corona-pandemien velger flyplassen å gjennomføre sin planlagte test, med flere tusen frivillige liksom-passasjerer som leies inn til å teste at alt ved flyplassen fungerer som det skal. Alt fra innsjekk, til skilting og toaletter skal testes.