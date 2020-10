Oppdagelsen ble gjort da eksperter nylig studerte levninger som ble funnet begravet under aske i 1960. Offeret ble funnet liggende med ansiktet ned på en trebenk i en bygning brukt til å tilbe keiser Augustus. Den unge mannen var beregnet til å være i 25-årsalderen da området ble rammet av det katastrofale vulkanutbruddet, skriver CNN.

Fikk øye på noe glassaktig

Fragmenter av et glassaktig materiale funnet i hodeskallen til den 25 år gamle mannen. Foto: Pierpaolo Petrone / University of Naples

Det var arkeolog Pier Paolo Petrone som først fikk øye på «noe glassaktig og skinnende på innsiden av hodeskallen» da han jobbet med skjelettet i 2018.

I en rapport publisert i New England Journal of Medicine forklarer Petrone og hans kolleger at forglassingen oppsto som følge av den intense varmen etterfulgt av svært rask nedkjøling.

– Hjernen skal trolig ha smeltet da den ble utsatt for hot vulkansk aske, for så å øyeblikkelig bli omgjort til et glassaktig materiale som følge av den raske nedkjølingen, forklarer Petrone.

«Umulig å finne noe annet sted»

I den glassaktige massen fant forskerne bevarte hjerneceller som skal være «umulig å finne noe annet sted». Forskerne fant også intakte nerveceller i ryggmargen, også disse var forglasset.

Funnet av forkullet tre like ved skjelettet gjorde at forskerne kunne konkludere med at området nådde en temperatur på 500 grader celsius. Forsker Guido Giordano ved Roma Tre University beskriver funnet som historisk.

– Denne enestående oppdagelsen er en gave for forskning. Det åpner dører for studier som aldri før har vært mulig å gjennomføre, sier Giordano til CNN.

Et team bestående av arkeologer, biologer, rettsmedisinske forskere, nevrologer og matematikere skal studere funnet videre.