Nytt funn endrer verdenshistorien: – Oppdagelsen forandrer alt

Det oppsiktsvekkende funnet omtales som et nytt kapitel i menneskehetens historie. Under utgravingene er det oppdaget tusenvis av steinredskap, som dokumenterer at det trolig har vært mennesker her for over 30.000 år siden.

– Dette er et helt unikt område. Vi har aldri sett noe som dette før, sier professor Tom Higham ved Oxford universitet, til BBC.

Forskerne har til nå vært mer eller mindre samstemte om at det såkalte clovis-folket var de første som slo seg ned på det nordamerikanske kontinent. Disse menneskene skal ha vandret fra Sibir til Alaska under istiden for cirka 11.500 år siden.

– Veldig overbevisende

Oppdagelsen ble gjort under arkeologiske arbeider i Chiquihuite-grotten i det sentrale Mexico.

– Steinredskap som bevis er veldig overbevisende. Enhver kan selv se at det finnes masse av disse redskapeneher, sier Higham.

Forskerne som har deltatt i prosjektet har avdekket tusenvis av steiner identifiserte som kniver, prosjektilpunkter, og flak produsert av ulike redskap som er av en type kalkstein som ikke er funnet i hulen. Foto: Ciprian Ardelean / Reuters

Ifølge tidsskriftet Science er Chiquihuite Cave i Mexicos Zacatecas-stat et usannsynlig sted å finne tegn til tidlige mennesker om lag 1000 meter over havet med utsikt over et ørkenlandskap. For å komme dit må du vandre timesvis gjennom et månelandskap av taggete steinblokker.

– Det mer enn dobler tiden folk har vært i Amerika

– Dersom det er sant at folk var i Zacatecas for 32.000 år siden, så forandrer det alt. Det mer enn dobler tiden folk har vært i Amerika, sier arkeolog Loren Davis ved Oregon State University, Corvallis, til BBC.

Han er likevel skeptisk til de nye oppdagelsene.

– Jeg skal ikke si at det er umulig, men jeg er ikke overbevist om at gjenstandene som er funnet, faktisk er redskaper, sier Davis. Han sikter til at gjenstandene også kan ha blitt til ved hjelp av naturlige geologiske prosesser.

Kontinentet var dekket av is

De fleste forskere har hittil antatt at folk reiste med båt langs Nord-Amerikas vestkyst og utnyttet marine ressurser for om lag 16.000 år siden da store deler av kontinentet var dekket av is.

Ifølge Nathional Geographic har forskerne som har deltatt i prosjektet avdekket tusenvis av steiner identifisert som kniver, prosjektilpunkter, og flak produsert av ulike redskap. Disse består av en type kalkstein som ikke er funnet i hulen. Dermed antas det at redskapene har blitt brakt til hulene.

Kullrester og DNA



Arkeologene har dessuten oppdaget biter av trekull i hele lagene av sediment, men det er umulig å si om materialet ble brent av menneskelige hender eller ved naturlige hendelser. Forskerne tidfester rester av trekullet til å være fra 12.000 til 32.000 år gamle.

Forskerne har derimot ikke funnet menneskelige rester, og svært få dyreknokler. De oppdaget imidlertid det som betegnes som humant DNA i sedimentlagene, men det er uklart om arvematerialet ble etterlatt av eldgamle mennesker, eller om utgravningen var forurenset av DNA fra moderne mennesker.

