New Jerseys guvernør: Trump-møtet satte liv i fare

Murphy sier at møtet torsdag ettermiddag var en gal beslutning på alle plan, og burde vært avlyst.

Trump kom til møtet i Bedminster fra Washington trass i at hans nære medarbeider Hope Hicks noen timer tidligere testet positivt for koronaviruset. Trump selv testet positivt kort etter at han kom tilbake til Washington torsdag kveld.

Helsemyndighetene i New Jersey jobber nå med smittesporing og forsøker å kontakte alle de 206 gjestene under møtet og 19 ansatte.

Folk som var på møtet, forteller at det inkluderte mulighet for foto sammen med Trump og et rundebordsmøte med utvalgte gjester innendørs som varte i tre kvarter. Tidligere talte han fra et podium utendørs.

Murphy sier at møtet kan ha vært et brudd mot New Jerseys forbud mot store samlinger av mennesker, og ber alle som var der, om å sette seg i karantene.

En talsmann for Det hvite hus, Judd Deere, sier at presidenten ikke hadde kontakt med noen nærmere enn to meter og lenger enn 15 minutter.