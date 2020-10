Leger: Mye tyder på at Trump er sykere enn han vil gi uttrykk for

President Donald Trump er 74 år og overvektig. Det gjør at han har høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19-infeksjon.

Søndag uttalte imidlertid hans lege Sean Conley at presidenten er på bedringens vei og at han trolig kunne skrives ut mandag.

Men leger som ikke har vært involvert i behandlingen av presidenten er skeptiske. De mener mye taler for at Trump er sykere enn Det hvite hus ønsker å innrømme.

– Ut i fra hva jeg hørte på pressekonferansen tyder mye på at presidenten er sykere enn det som formidles, sier Daniel McQuillen, spesialist i infeksjonssykdommer ved Lahey Hospital and Medical Center, til Reuters.

Han og flere andre eksperter påpeker overfor Reuters at det er oppsiktsvekkende at han behandles med deksametason – et steroidepreparat som brukes til å behandle de aller sykeste covid-19-pasientene.



Behandlingsalternativ for de sykeste



Trump skal ha fått behandlingen etter at oksygennivået i blodet falt. Lørdag måtte han få oksygenbehandling i en time.

– Vi gir deksametason til pasienter som trenger oksygenbehandling, forklarer Amesh Adalja, infeksjonsekspert og lege ved Johns Hopkins, til Reuters.

Også Rochelle Walensky, lege og leder for infeksjonsavdenligen ved Massachusetts General Hospital, sier at ekspertene i fagmiljøet klør seg i hodet over behandlingsvalget.

– Generelt så starter man behandling med deksamtaston når man er bekymret for at pasienten kan bli dårligere. Så hva har skjedd her? Enten ble han dårligere eller så tenkte legene at de bare skulle prøve den sterkeste skytsen de hadde, sier hun til CNN.

Fakta om president Trumps helse: * USAs president Donald Trump opplyste fredag på Twitter at han og kona Melania Trump har testet positivt for covid-19. * Presidenten ble innlagt på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington senere samme dag. * Får en fem dagers kur med koronamedisinen Remdesivir, samt en eksperimentell antistoff-blanding kalt REGN-COV2. Sistnevnte er utviklet av Regeneron og er ikke formelt godkjent. * Behandles også med deksametason-steroider, som vanligvis gis til svært syke pasienter og kan være skadelig for dem med lettere symptomer. * Har ifølge legene hatt to fall i oksygennivået, men har ikke opplevd pusteproblemer. Trump har også inntatt sink, D-vitamin, aspirin, famotidin og melatonin. * Har sendt flere videohilsener og tatt en liten biltur siden han ble innlagt. * Trump er 74 år gammel og overvektig, noe som innebærer økt risiko ved koronasmitte. * Etter en helsesjekk i 2019 uttalte presidentens lege Sean Conley at Trump var i «veldig god helse». Det ble likevel bemerket at vekten hans hadde økt til 110 kilo, noe som defineres som fedme hos en person med hans høyde. Trump er 1,90 høy. * Legene har tidligere anbefalt presidenten å gå ned i vekt. Han verken røyker eller drikker alkohol.

Les mer om behandling med deksametason: Slik virker nytt «gjennombrudd» i covid-19-behandlingen

Usannsynlig med aktiv valgkamp de neste to ukene



Om presidenten ikke lenger har behov for oksygenbehandling og er i stand til å gjøre normale aktiviteter, kan legene skrive han ut, mener infeksjonsekspertene. Det vil imidlertid være viktig å overvåke Trump nøye. Flere covid-19-pasienter blir dårligere om lag en uke etter at de først har fått symptomer. Det hvite hus vil trolig fungere som sykehus for presidenten den nærmeste tiden, og han vil ha tilgang til det som finnes av behandling mot covid-19.

– Det er veldig usannsynlig at Trump kan komme seg ut, og fortsette med valgkampen om mindre enn to uker, sier David Battinelli, overlege ved Northwell Health, til Reuters.

I tillegg til å få behandling med dekametason, har presidenten også fått blodoverføring med antistoffer og remdesivir – et antiviralt legemiddel.