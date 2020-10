Vaksinekappløpet fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig er skepsisen er stor mellom rivaliserende stormakter. Frykten er at nye vaksiner brukes til å skape mer splittelse enn samhold mot den felles fienden – coronaviruset.

– Propagandataktikken reflekterer en strategi for politisk krigføring. Denne blir styrt fra Beijing så vel som fra Moskva, og er designet for å undergrave samholdet i den vestlige del av verden, mener lederen for Storbritannias væpnede styrker, general Nick Carter.

I en tale han nylig holdt under en politisk tankesmie, gjengitt på britiske myndigheters eget nettsted, advarer han mot at både Kina og Russland prøver å undergrave samhørigheten blant vestlige land. Ved å så splid blant allierte land, kan fiendtlige makter vinne større politisk innflytelse på sikt.

– Russland søker å destabilisere land rundt om i verden ved å så desinformasjon om coronavirusvaksiner, som deles raskt på tvers av sosiale medier, advarer Carter, ifølge The Guardian.

Russland har allerede sendt et parti av den nyutviklede coronavaksinen Sputnik V til Hviterussland, der det skal gjennomføres såkalt klinisk testing. Hviterussland blir dermed det første landet utenom Russland som får prøve vaksinen, melder Reuters.

Internasjonal skepsis



Men flere land har allerede signalisertskepsis til russernes selverklærte propagandaseier. Putins medisinske eksperter ligger nå helt i front med å utvikle vaksinen hele verden venter på.

– Det er greit å gå videre med, men jeg er spent på å se om den beskyttende effekten er tilstrekkelig, uttalte professor og virusforsker Allan Randrup Thomsen ved Københavns universitet til danske TV 2 i september.

Samtlige av de 76 deltakerne i de to testene, som ble gjennomført i juni-juli, utviklet antistoffer mot coronaviruset. Ingen av dem fikk alvorlige bivirkninger.

– Dette bekrefter at vaksinekandidatene får kroppen til å utvikle antistoffer, konstaterte det medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Målet deres er å vinne uten å gå i krig

Andre advarer mot at vaksinen ennå ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret og at bivirkningene kan være store. Internt i Russland har det også kommet sterke motforestillinger mot å ta i bruk vaksinen nå.



Storbritannias øverste militære leder mener russiske og kinesiske myndigheter forsøke å utnytte covid-19-pandemien for å oppnå egen strategisk gevinst.

– Land som Russland og Kina ser den strategiske konteksten som en kontinuerlig kamp der ikke-militære og militære instrumenter brukes ubegrenset av noe skille mellom fred og krig. Målet deres er å vinne uten å gå i krig. De vil oppnå sine mål ved å bryte ned vår viljestyrke, advarer general Nick Carter.

