Ny vending i Stockholm: – Urovekkende tegn

Under en pressekonferanse tirsdag fortalte Stockholm-regionens helsedirektør Björn Eriksson at coronasmitten i den svenske hovedstaden har økt.

For to uker siden var 1,3 prosent av de testede smittet, mens forrige uke var 2,2 prosent av prøvende positive.

– Det vi ser nå er et veldig urovekkende tegn på at smitten øker. Fortsetter dette oppover kan vi snart være i en alvorlig situasjon igjen, sa Eriksson.

Han understreket at det er snakk om lave nivåer, men at den positive trenden i regionen er brutt.

– Fortviler



Eriksson oppfordret alle som bor i Stockholm til å følge smittevernrådene for å forhindre at antallet smittede igjen skyter fart, skriver SVT.

– Pandemien er langt ifra over. Den pågår fortsatt. Jeg blir fortvilet over de som oppfører seg som om dette er over, sa han.

Totalt har 2403 personer mistet livet som følge av coronaviruset i Stockholms-regionen.

SMITTE: Statsepidemiolog Anders Tegnell forteller at det vurderes strengere restriksjoner i Stockholm. Foto: Naina Helén Jåma/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Statsepidemiolog Anders Tegnell har åpnet for å innføre strengere restriksjoner for å forhindre at smitten øker i hovedstaden.

– Vi har en diskusjon med Stockholm om vi behøver å innføre restriksjoner for å redusere smittespredningen. Akkurat hvordan det blir får vi komme tilbake til de kommende dagene, sa Tegnell under tirsdagens pressekonferanse.

Fem døde



Det er registrert fem nye coronadødsfall i Sverige siden forrige oppdatering av tallene, som skjedde før helgen.

Så langt har 5.870 mennesker dødd i forbindelse med pandemien i Sverige. Folkhälsomyndigheten legger fram offisielle tall fire dager i uken, tirsdag til fredag. Siden fredag er det registrert 1.199 smittetilfeller.

Totalen er oppe i 89.436.