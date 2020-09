Putin og Trump deler anti-Nobelpris

Ig Nobelprisene må ikke forveksles med de ordinære nobelprisene. De har ingenting med hverandre å gjøre, ut over at Ig Nobel gjerne ses på som en parodi av prisene som deles ut i Stockholm og Oslo.

I likhet med Nobelprisene deles Ig Nobel ut omtrent samtidig som de ekte Nobelprisene offentliggjøres.

Ig Nobel deles ut for vitenskapelige bragder som «først får folk til å le, deretter til å tenke». De deles ut av det vitenskapelige humoristiske tidsskriftet Annals of Improbable Research og det er en gruppe som inkluderer ekte Nobelprisvinnere som står bak utdelingen, som skjer på Harvard-universitetet. I år måtte de deles ut digitalt som følge av pandemien.

Verdensledere får «covid-pris»

USAs president Donald Trump er faktisk nominert til Nobels fredspris, men det er en helt annen kategori han får Ig Nobelprisen for. Det er i kategorien folkehelse.

Prisen deler han med andre verdensledere som Vladimir Putin (Russland), Boris Johnson (Storbritannia), Jair Bolsonaro (Brasil), Narendra Modi (India), Andrés Manuel López Obrador (Mexico), Aleksandr Lukasjenko (Hviterussland), Gurbanguly Berdimuhammedov (Turkmenistan) og Recep Tayyip Erdoğan (Tyrkia).

«De får prisen for å bruke Covid-19-pandemien til å lære verden at politikere kan ha en større umiddelbar effekt på liv og død enn forskere og leger».

President Jair Bolsonaro (t.v.) og helseminister Luiz Henrique Mandetta (t.h.) har vært i åpen strid om coronatrusselen i Brasil. Etter at Bolsonaro selv fikk viruset har han hyppigere blitt sett offentlig med maske. Foto: Andre Borges / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Felles for landene er at lederne har fått kritikk for hvordan de har håndtert pandemien, der flere av dem også har tonet ned pandemien og kviet seg for å innføre tiltak for å begrense smitten.

Ig Nobel har blitt delt ut siden 1991 og det deles hvert år ut priser i ti kategorier. Vinnerne får «evig Ig-Nobel berømmelse» og en pengeseddel på 10 billioner Zimbabwe-dollar. Seddelen er ikke lenger i produksjon, men har en verdi på omtrent 4 cents, eller 40 norske øre.

Fredspris for «ring på spring»

Fredsprisen går derimot til myndighetene i India og Pakistan, som fikk sine diplomater til «i det skjulte ringe på dørklokkene til hverandres diplomater midt på natten, for så å løpe fra stedet før noen rakk å åpne døra».

En av prisene der det faktisk var en forskningsartikkel bak, var akustikkprisen som gikk til en gruppe forskere som fikk en alligator til å inhalere helium for å høre hvordan brølene endret seg. Forsøket ble gjort ved at alligatoren ble senket ned i et kammer som ble fly med helium. Dette for å finne mer ut om hvordan alligatorer og krokodiller kommuniserer med hverandre.

Slik viser forskerne hvordan de fikk alligatoren til å inhalere helium. Foto: Stephan A. Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson, W. Tecumseh Fitch

– Resonansen fra stemmebåndene er generelt lavere om man er større. Dette fordi det er større plass for luften til å vibrere. Vi visste ikke om reptiler faktisk hadde denne resonansen. Frosker og andre amfibier har det ikke. Så vi trengte bevis for konseptet av at krokodiller faktisk hadde resonans, forklarer forsker Stephan Reber ved universitetet i Lund i Sverige til BBC.

Han sier han er beæret over Ig-prisen.

Narsissistøyebryn

Blant de andre kategoriene vant et forskningstudie psykologi-prisen for deres metode for å identifisere narsissister ved å undersøke øyebryn. I fysikk vant to russiske forskere som forsøkte å finne ut hva som skjedde med formen til meitemark som ble ristet i høy frekvens.

I økonomi forsøkte Christopher Watkins og hans kollegaer å kvantifiseres forholdet mellom lands kjønnsforskjeller i inntekt og hvor ofte man kysset lidenskapelig med munnen.

I kategorien etymologi forsøkte forsker Richard Wetter å finne bevis for hvorfor mange entomologer (som forsker på insekter), er redde for edderkopper (som ikke er et insekt).

Kniv av frossen avføring

En gruppe nederlandske forskere fikk prisen for medisin for å ha diagnosert tilstanden misphonia, der man får et voldsomt ubehag av å høre andres tyggelyder.

Det ble også delt ut en pris til forskerne som fant ut at kniver laget av frossen menneskelig avføring ikke fungerte spesielt bra.

Og sist men ikke minst fikk en gruppe kinesiske leiemordere prisen for ledelse, da fem profesjonelle leiemordere i Guangxi i Kina underkontrakterte et bestilt drap videre til den neste leiemorderen. Denne underkontrakten gikk i fem ledd, uten at noen av dem faktisk drepte noen. Alle de fem ble i fjor dømt til fengsel.