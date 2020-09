Biden betegner Trumps pandemihåndtering som «fullstendig diskvalifiserende»

– Presidentens ansvar er å beskytte det amerikanske folk, og han vil ikke gjøre det. Og det er fullstendig diskvalifiserende, sa Biden på et pressetreff.

Han sa at Trump har manglet seriøsitet i møtet med pandemisituasjonen.

Trump-regjeringens håndtering av pandemien har fått mye kritikk etter at det ble publisert utdrag fra den siste boken til gravejournalisten Bob Woodward. Her innrømmer Trump at han forsøkte å tone ned konsekvensene av koronautbruddet for ikke å skape panikk.

Biden møtte pressen etter å ha blitt brifet av helseeksperter om en potensiell koronavaksine.

– Vi kan har ikke råd til å igjen gjøre disse feilene når det kommer til en vaksine. Jeg stoler på vaksiner, jeg stoler på forskere, men jeg stoler ikke på Donald Trump. Nå kan heller ikke det amerikanske folk gjøre det, sa han.