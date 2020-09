– Alle land må samarbeide for å avslutte pandemien og begynne å gjenoppbygge økonomier. Jo lenger tid det tar oss å innse det, jo lenger tid vil det ta, og jo mer vil det koste for å komme oss på beina igjen, advarer Bill Gates.

Etter at Microsoft-grunnleggeren (64) trakk seg fra den daglige driften av selskapet, kunngjorde han at nesten hele hans formue, som i 2013 ble anslått å være 460 milliarder kroner, skulle brukes på veldedige formål.

Gates var i mange år rangert som verdens rikeste, men ble etter hvert passert av Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos (56).

– Vi er satt 25 år tilbake i tid

Nå er Gates alvorlig bekymret for hvordan coronapandemien vil påvirke næringslivet og dagliglivet til milliarder av mennesker de neste årene.

Han tror det vil ta lang tid å komme tilbake på samme nivå som før pandemien.

– Jeg er pessimistisk for hvordan fallet på den nordlige halvkule sannsynligvis vil se ut. Hvis vi ikke gjør nødvendige grep, vil dødsfallet i en rekke land, inkludert USA, vende tilbake til nivåene vi hadde på våren. Vi er satt 25 år tilbake i tid, advarer Gates i avisen The Telegraph.

– Alt har kollidert med alt annet

Nå frykter han at konsekvensene vil bli større enn coronavirusets dødelighet alene.

– I øyeblikket er det en helsekrise, en økonomisk krise, en matkrise, en boligkrise, en politisk krise. Alt har kollidert med alt annet. Det er en gjensidig forverring av katastrofer, mener Gates.

Video: USA har hastegodkjent en ny behandlingsform for covid-19

I den årlige Goalkeepers-rapporten, som viser verdens fremgang målt i forhold til FNs bærekraftsmål, blir flere indikatorer som blant annet spedbarnsdødelighet, sult, sykdommer og utdannelse nevnt som kritiske faktorer.

– Ingen nasjonal løsning på en global krise

– Det har allerede gått i omvendt retning etter tiår med fremgang, og det vil koste mange flere liv enn selve coronaviruset, skriver Bill Gates og kona Melinda Parallels i forordet til rapporten.

De sammenligner 2020-pandemien med den spanske influensa som i 1918 fikk katastrofale følger. Likevel mener han at verden kan overvinne pandemien, men på én betingelse.

– Det er ikke noe som heter en nasjonal løsning på en global krise, mener Bill Gates, som ber alle land om å samarbeide og legge egen prestisje og behov til side for å nå et felles mål.

– Dette vil være over en gang i 2022

I intervjuet med The Telegraph avslutter han med et optimistisk scenario på den globale krisen.

– Neste sommer skal vi få vaksiner ut til alle land i verden. Selv med et vaksinasjonsnivå på 60 prosent bør vi kunne stoppe nesten all eksponentiell sykdomsutbredelse. Derfor er jeg optimistisk om at vi neste år vil være det året hvor tallene går veldig dramatisk ned, og at dette vil være over en gang i 2022, avslutter en av verdens rikeste mennesker.

Video: Bill Gates ut mot Trump: – Dette er farlig