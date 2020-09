Den britiske avisen The Guardian har fått tilgang på dokumenter som viser at Saudi Arabia har nok uran som kan utvinnes til å produsere atomdrivstoff.

Saudi Arabia har bedt om hjelp fra kinesiske geologer for å kartlegge urangruvene i landet. De kinesiske geologene skal ha jobbet kontinuerlig i ni måneder i fjor for å kartlegge uranpotensialet i Saudi Arabia.

Kan produsere 90.000 tonn uran

Geologenes rapporter fra 2019 viser at kongeriket har reserver som kan produsere 90.000 tonn uran fordelt på tre gruver.

Dette er ifølge The Guardian basert på tidlige undersøkelser, og det vil være behov for ytterligere kartlegging.

Avisen har heller ikke lykkes med å verifisere om rapporten er ekte. De skal imidlertid være utarbeidet av Beijing Research Institute of Uranium Geology og China National Nuclear Corporation.

Atomvåpen-bekymring



Uran benyttes for å produsere atomdrivstoff som brukes i kjernekraftverk. Saudi-Arabia har foreløpig ingen kjernekraftverk i drift, men landet har konkrete planer om å bygge to store kjernereaktorer.

Kongeriket har en ambisjon om at kjernekraft skal stå for 20 prosent av landets forbruk av elektrisitet i løpet av de neste 20 årene.

Det er knyttet stor bekymring til at Saudi-Arabia har planer om å skaffe seg atomvåpen.

Da president Donald Trump proklamerte at USA ville trekke seg fra atomavtalen med Iran, varslet den saudiarabiske utenriksministeren at landet ville starte sitt eget atomprogram dersom nabolandet skaffet seg atomvåpen.

Dette bekreftet også kronprins Mohammed bin Salman.

Fordel å være selvforsynende



Dersom et land vurderer å utvikle atomvåpen, vil det være en stor fordel å være så selvforsynende som mulig med atomdrivkraft.

– I noen tilfeller vil utenlandske leverandører stille krav til at uranen kun benyttes til fredelige formål. Kan man utvinne nok uran selv, trenger man ikke bekymre seg for slike begrensninger, sier Mark Hibbs, seniorforsker ved atomforskningsavdelingen til Carnegie, til The Guardian.

Verken saudiarabiske myndigheter eller de to kinesiske selskapene, som skal ha utarbeidet rapportene, ønsket å kommentere saken overfor den britiske avisen.

Har unngått IAEA-inspeksjoner



Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har lenge forsøkt å få Saudi-Arabia til å gå med på omfattende overvåking av landets atomaktivitet, men landet har foreløpig unngått inspeksjoner.

IAEA opplyser overfor avisen at de har vært i kontakt med saudiaraberne som har forsikret dem om at de kun er interessert i å bruke atomdrivstoff til fredelige formål.