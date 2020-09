Solen er i konstant endring. I mai spådde flere forskere at solen var på vei inn i en ny syklus. Nå bekrefter NASA at dette er tilfelle.

Solflekker er hovedindikatoren på syklus. Dette er mørke flekker på solens overflate som er knyttet til magnetiske felter, ifølge Store Norske Leksikon.



Siden observasjonene startet, har forskere oppdaget at en syklus varer omtrent 11 år. Det har vært registrert 24 sykluser så langt, og nå er solen altså inne i sin 25.

Til tross for at disse 11-årssyklusene har blitt registrert i flere hundre år, er flere av mekanismene bak endringene fortsatt ukjent.

Solens aktivitet har vært på et lavt nivå sammenlignet med tidligere sykluser. Til tross for at NASA forventer at solens aktivitet kommer til å øke fram til 2025, vil den 25. syklusen ha lav aktivitet sammenlignet med snittet.

– Selv om dette er en syklus med aktivitet under snittet, er det likevel risiko for ekstremvær i verdensrommet, sier Doug Biesecker ved NASAs værsenter.

– Solens påvirkning på vår hverdag er høyst reell. Vi overvåker solens aktivitet døgnet rundt. Solen kan alltid gi oss grunn til å sende ut varsel.