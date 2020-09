Sjefen for verdens største vaksineprodusent slår alarm. Trapper ikke legemiddelprodusentene opp produksjonskapasiteten kraftig, vil det ikke bli nok vaksiner til hele verdens befolkning før tidligst 20204.

– Det kommer til å ta fire-fem år før hele verdens befolkning får vaksinen, sier Adar Poonwalla, sjef for the Serum Institute of India, til Financial Times.

Poonwalla tror i likhet med mange eksperter man må gi to doser av vaksinen mot covid-19 for å sikre tilstrekkelig immunitet. Det er samme dosen som for meslinger.

Og skal det være nok til hele verdens befolkning, må det produseres minst 14 milliarder doser.



Serum Insitute, som er privateid, har inngått samarbeid med fem internasjonale legemiddelselskaper for å utvikle en vaksine mot covid-19.

– Ingen er i nærheten



Poonwalla opplyser overfor Financial Times at Serum Institute har lovet å produsere én milliard vaksiner, hvorav halvparten er tiltenkt India.

– Jeg vet at verden ønsker å være optimistiske, men ingen andre produsenter er i nærheten av å ha denne produksjonskapasiteten nå, sier han til Financial Times.

Serum Institue produserer 1,5 milliarder vaksiner i året, blant annet mot polio, meslinger, influensa og andre infeksjonssykdommer, som blir distribuert til 170 land.

– Ikke nødvendig for å stoppe pandemien



Jorge Rodrigues er en anerkjent immunolog. I et intervju med CNN forteller han at foreløpig viser alle studier at man trolig trenger to doser med covid-19-vaksinen for å sikre immunitet.

– De må trolig tas med en måneds mellomrom, sier han til CNN og utdyper:

– Vi må huske på at det kanskje ikke er nødvendig å vaksinere hele verdens befolkning for å stoppe eller bremse pandemien.