Trump: «Jeg kan alltids finne meg en annen kone»

Det har flere ganger versert rykter om at president Donald Trump har vært utro mot sin kone.

Rett før valgkampen i 2016 betalte Trump via sin advokat pornoskuespiller Stormy Daniels, hennes virkelige navn er Stephanie Clifford, 130.000 dollar for å holde munn om deres affære.

Trump benekter at han hadde sex med Daniels i 2006 – samme år som Melania fødte sønnen Barron.

Nå kommer Michael Cohen, Trumps tidligere advokat, med nye pikante avsløringer i boken «Disloyal, A Memoir».

Cohen skriver at Trump ikke skal ha vært særlig bekymret for at Melania skulle gå fra ham etter utroskapsskandalen.

«Jeg kan alltids finne meg en annen kone, sa Trump til meg. Det er ikke noe problem om hun vil gå, da får det bare bli sånn», skriver Cohen ifølge Expressen.



Donald Trump har vært gift tre ganger.



«Kvalmende å lyve til en annen manns kone»

I boken forteller Cohen om da han måtte informere Melania Trump om pornoskuespillerens anklager.

Michael Cohen var Donald Trumps tidligere advokat. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Melania skal ikke ha vært fornøyd med å måtte delta i telefonsamtalen.

«Jeg skjønte at hun hadde blitt tvunget til å delta i samtalen. På oppfordring fra presidenten begynte jeg å fortelle den samme historien som jeg fortalte New York Times. Det var kvalmende å lyve til en annen manns kone om hans utroskap, jeg krysset så mange grenser for grunnleggende anstendighet (...) Da jeg gikk videre til Daniels-saken ble jeg avbrutt av førstedamen. "Jeg vet alt dette", sa hun», skriver Cohen ifølge nettstedet SheKnows.



Cohen skriver videre at Melania åpenbart ikke kjøpte historien, og at hun ikke ville ha noe mer med «de barnslige løgnene» presidenten fortalte via sin daværende advokat.

Cohen beskriver også «et spill for galleriet» da han skulle informere Melania om de siste anklagene om seksuell trakassering mot hennes ektemann.

«Jeg ringte Melania, som instruert, og vi spilte teater. Vi var begge klare over at dette var bedrag, men vi følgte en uskreven regel om å ikke erkjenne realitetene».

«Jeg fortalte henne om de falske anklagene om Jill Hart - om at eksmannen hennes forsøkte å selge en historie om at Trump forsøkte å tvinge seg på henne (Jill). Hun (Melania) lyttet stille mens jeg fortalte om begges benektelse, men jeg skjønte hele tiden at hun forsto at jeg løy», skriver han ifølge SheKnows.

Det hvite hus: – En vanæret kriminell



I 2018 ble Cohen dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump, ifølge NTB.

I en uttalelse sendt til Washington Post skriver Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, følgende om bokutgivelsen:

– Michael Cohen er en vanæret kriminell som har mistet advokatbevillingen sin og som løy til Kongressen. Han har mistet all kredibilitet, og det er ikke overraskende å se hans siste forsøk på å tjene penger på løgner.»

Trump har kalt Cohen en «rotte» og en «serieløgner».

Siden begynnelsen på 70-tallet har president Donald Trump har blitt anklaget for voldtekt, seksuelle overfall og seksuell trakassering av 25 kvinner, ifølge Wikipedia.