Stephanie Winston Wolkoff var rådgiver for USAs førstedame, Melania Trump, mellom 2017 og 2018. Til høsten kommer Winston Wolkoff med boken «Melania and Me», melder den britiske avisen The Guardian.

De to skal ha vært venninner i 15 år. Boken blir lansert 1. september.

Winston Wolkoff skal angivelig ha blitt tvunget ut av Det hvite hus i 2018, etter at hun skal ha blitt anklaget for å ha tjent penger på Donalds Trumps innsettelse som president.

Hun hevder selv at hun ble kastet under bussen da hun måtte forlate Det hvite hus, ifølge The Daily Beast.

«En avslørende og eksplosiv skildring»

Winston Wolkoff ble ansatt som en ubetalt rådgiver kort tid etter at Donald Trump vant presidentvalget i 2016, og hun skal ha spilt en sentral rolle med å hjelpe Melania Trump med overgangen til Det hvite hus, skriver The Guardian.

Stephanie Winston Wolkoff kommer med bok om hennes vennskap med Melania Trump. Foto: Andrew Harnik / AP

I en beskrivelse av boken står det følgende:

«En avslørende og eksplosiv skildring av Stephanie Winston Wolkoffs 15-årige vennskap med Melania Trump, og observasjoner av det mest kaotiske hvite hus i historien».

Omtaler Trump som verdens farligste mann

Dette er ikke den eneste kommende boken som trolig vil kaste dårlig lys over Donald og Melania Trump.

Donald Trumps niese Mary slipper bok om USAs sittende president neste uke. Hun omtaler presidenten som verdens farligste mann.

Den 240 sider lange boken heter «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man». Den er ventet å inneholde en rekke lite smigrende omtaler av den amerikanske presidenten.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er datter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Hun omtaler sin egen familie som «giftig».

– Hun beskriver et mareritt av traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av omsorgssvikt og misbruk, skriver forlaget Simon & Schuster om boken.