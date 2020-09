Astronomer mottok signaler fra den største kollisjonen siden Big Bang

Det var i mai 2019 at to mottakere fanget opp signaler som skulle vise seg å stamme fra to sorte hull. Hullene var av typen «stellar black hole» som dannes av en stjernes gravitasjonskollaps.

Det er forøvrig også slik en stjerne blir til.

– Dette er den største kollisjonen siden Big Bang som noensinne er observert av mennesker, sier professor i fysikk Alan Weinstein til The Guardian.

Weinstein er en del av forskerteamet som har studert signalene.

Unik oppdagelse

Sorte hull er kompakte områder hvor gravitasjonen er så sterk at ingenting, selv ikke lys, kan unnslippe.

Inntil nylig hadde forskere kun observert to typer sorte hull. Små, som er på størrelse med en liten by, og supermassive sorte hull, som trolig kan bli opptil flere milliarder ganger solens masse. Forskere antyder at alle galakser, inkludert vår egen, har et slikt supermassivt sort hull i sitt senter.

Det var antatt at en mellomting mellom små og supermassive sorte hull ikke eksisterte. Forskere trodde nemlig at en stjernekollaps ikke kunne skape sorte hull større enn 70 ganger solens masse. Så mottok de signalene våren 2019.

Signalene viste seg nemlig å komme fra to små sorte hull som kolliderte. Begge var store til små sorte hull å være. Et av hullene var 66 ganger solens masse, og det andre var 85 ganger solmasse.

Kollisjonen resulterte i det første mellomstore sorte hullet, på 142 ganger solmasse.

(Saken fortsetter under bilde)

Denne illustrasjonen offentliggjort av LIGO/Caltech viser hvordan de sorte hullene kan ha kollidert og resultert i det sorte hullet GW190521. Gravitasjonsbølgene fra kollisjonen ble fanget opp av forskere i 2019. Foto: LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC) / AP

Kunne høre lyden av eksplosjonen

Kollisjonen resulterer i et utslipp av enorme mengder energi i form av gravitasjonsbølger som reiser gjennom verdensrommet med lysets hastighet. Det var disse bølgene forskergruppen fanget opp i 2019 ved hjelp av mottakerne LIGO og Virgo. Forskerne analyserte signalene og publiserte funnene sine onsdag.

LIGO og Virgo er konstruert til å fange opp både bølger og lyd, dermed kunne forskerne høre lyden av kollisjonen. Selve lyden skal ikke være så spennende, da den voldsomme hendelsen skal ha resultert i et tiendedels sekund langt smell. Det som likevel er spennende er hva lyden stammer fra. Den enorme kollisjonen skal ha funnet sted for syv milliarder år siden, da universet bare var halvparten så gammelt som det er nå.

Det ble først fanget opp nå fordi det skjedde så langt unna oss.

– I astrofysikk møter vi stadig på overraskelser, sier Weinstein.

Forskere vet til den dag i dag ikke hvordan supermassive sorte hull i senter av galakser oppstår, men det nye funnet kan muligens gi dem innblikk i dette. En teori er at de ble dannet under Big Bang.

Se video: Forskere har tatt det første bildet av et sort hull: