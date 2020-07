Enormt svart hull i universet – sluker en sol om dagen

En ny studie av Australian National University, omtalt blant annet av nettstedet Sciene Alert, viser at det raskest voksende svarte hullet i universet sluker masse tilsvarende sola hver dag. Bare for en måned siden var det estimert at den skulle sluke halvparten av massen den gjør i dag.

Ferske målinger viser at hullet har en masse som er 34 milliarder ganger større enn sola. Hullet er 1,2 milliarder lysår fra jorden.

– Det sorte hullets masse er også rundt 8000 ganger større enn det sorte hullet i sentrum av Melkeveien. Hvis Melkeveiens svarte hull ønsket å bli så stor, måtte det svelge to tredjedeler av alle stjernene i galaksen vår, sier Christopher Onken, astronom ved Australian National University.

I tillegg til å være det raskest voksende svarte hullet, er dette også det mest lysende hullet i universet.

Det massive hullet er nære ved å bli det største svarte hullet i universet. Abell 85, som er det største svarte hullet i øyeblikket, har en masse som er 40 ganger større enn solas, ifølge Business Insider.

Det var førsteamanuensis Christian Wolf ved Australian National University som stod for oppdagelsen.

– Hullet vokser så raskt at det skinner tusenvis av ganger lysere enn hele galaksen, på grunn av alle gassene det suger inn daglig som forårsaker mye friksjon og varme, sier han.