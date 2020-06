Det amerikanske forsvaret opplyser at den ene formasjonen på til sammen fem fly, rekognoserte om lag fire mil fra amerikansk territorium, skriver CBS News.

Flyene ble identifisert som to TU-95-bombefly, to SU-35 jagerfly og et A-50 varslings- og kontrollfly. Flere av flyene har kapasitet til å lastes med kjernefysiske våpen.

Hendelsen(e) fant sted 10. juni.

11 timers rekognoseringstokt



Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at flyene gjennomførte et 11 timers langt treningstokt som også innbefattet flyvning nær Alaskas kyst.

Idet de russiske militærflyene beveget seg kom inn i Alaska Air Defense Identification Zone ble flyene identifisert av amerikanske jagerfly.



Forrige gang dette skjedde var i mars da to russiske kampfly ble fulgt av canadiske og amerikanske jagerfly under flygning over Beauforthavet nær kysten av Alaska.

– Våre fly beskytter oss og sender en klar beskjed

Den nordamerikanske luftfartsforsvarskommandoen (NORAD) bekrefter at de russiske krigsflyene aldri krenket amerikansk luftrom, men fløy utelukkende i internasjonalt luftrom, skriver CNN.

Men normal prosedyre er å avskjære fremmede fly hvis de kommer for nærme eget territorium.

– Våre fly beskytter oss og sender en klar beskjed om at vi vil fortsette å utføre våre forsvarsoppdrag med samme evne og kapasitet som alltid, sier NORAD-sjef, general Terrence O'Shaughnessy, i en offisiell uttalelse.

Hendelsen mellom de to atommaktene fant sted om lag to uker etter en lignende episode over Svartehavet. Da ble to amerikanske B-1 bombefly overvåket og avskåret av russiske jetfly.

Les også: Gorbatsjov: – Må ødelegge atomvåpen for å redde oss selv og planeten

NORAD intercepts Russian bombers in the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 10th, 2020. pic.twitter.com/XABO23aGpA — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 10, 2020

F-22 Raptor ble satt på vingene



Den andre flyformasjonen besto av tre fly, hvor av to var TU-95-bombefly og ett A-50 varslings- og kontrollfly. Denne formasjonen ble avskåret da den var om lag seks mil utenfor Alaskas kyst samme dag.

Ifølge North American Aerospace Defense Command ble amerikanske jagerfly av typen F-22 Raptors satt på vingene for å avskjære de russiske flyene, som ifølge USAs flyvåpen var i ferd med å nærme seg amerikansk luftrom.

F-22 Raptor er utstyrt med stealth-egenskaper , som gjør det vanskelig å oppdage av fiendtlig radar. Det ble opprinnelig bygget som et rent jagerfly, men er også utstyrt for bakkeangrep, elektroniske angrep og signaletterretning.

Les også: Putin skryter av nye supervåpen

VIDEO: Norske kampfly drilles med B-1 bombefly i norsk luftrom