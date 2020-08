Pastorens sexlek kan ødelegge for Trump

Jerry Falwell Jr er en av USAs mest fremtredende predikanter. Han har ledet Liberty University, men i forrige uke trakk han seg fra stillingen da en bølge med rykter skyllet mot ham. I sju år hadde han og kona Becki hatt en seksuell relasjon til en ung mann.

Ifølge CNN trakk Falwell seg fra toppjobben ved universitetet, som hans far grunnla og han selv har skrytt av å ha bygget videre opp, med umiddelbar virkning.

– Jeg håndterer tingene på en måte som jeg burde ha gjort tidligere, inkludert å konfrontere følelsene dette har skapt, sier Falwell til CNN.

(Artikkelen fortsetter under)

Donald Trump besøker Falwell og Liberty University Foto: AP

Ifølge Giancarlo Granda varte den seksuelle relasjonen mellom ham, Falwell og predikantens hustru over sju år. Blant annet skal Granda hatt sex med Becki Falwell mens mannen så på, skriver Reuters.

– Becki og jeg utviklet et nært forhold og Jerry likte å se på fra sitt hjørne i rommet, sa Granda i et intervju i november i fjor. Han forteller at dette forekom flere ganger hvert år, både på hotell i Miami, New York og i Falwells hjem i Virginia.

I etterkant har Falwell hevdet at Granda i sju år hadde et forhold til Becki Falwell uten at mannen viste om dette, og at han i etterkant presset dem for penger.

Har støttet Trump

Falwell har vært en stor støttespiller for Donald Trumps administrasjon, og har sammenlignet presidenten med Jesus. Han har også vært fortaler og introdusert Donald Trump under flere av presidentens valgmøter.

Konfrontert med opptakene av Trump som skrøt av å gripe kvinner etter kjønnsorganet, sa Falwell at troen er basert rundt ideen om at vi alle er like dårlige.

Under forrige presidentvalgt hilser Jerry Falwell Jr på visepresidentkandidat Mike Pence. Foto: Steve Helber, AP Foto: Steve Helber / AP

– Vi er alle syndere, og vi trenger alle tilgivelse fra Jesus, sa han til CNN.

Under valgkampen i 2016 unnskyldte predikanten Trumps moralske feil og hyllet ham heller som en suksessrik forretningsmann. Falwell argumenterte da at USA skulle velge en president, ikke en pastor.

Bare dager etter at Falwell trakk seg fra universitetet gjorde Trumps tidligere advokat Michael Cohen det klart at han hadde hjulpet Falwell og kona med å fjerne bilder fra nettet, skriver CNN. Bilder av mer intim karakter.

– Det var ikke nakenbilder, men bilder av kona. Jeg var stolt av hvor bra hun så ut, sa Falwell om bildene som skal ha blitt stjålet fra mobiltelefonen.

Michael Cohen har uttalt at hans innsats for å sikre bildene, og hans ønske om at Falwell skulle hjelpe Trump ikke hadde noe med hverandre å gjøre.

Hør opptakene: Tanta slakter Trump-barna: – Ivanka er bare opptatt av seg selv

Ville skyte muslimer

Falwell har også tidligere skapt stor oppmerksomhet. I 2015 oppfordret Falwell studentene til å bære våpen.

– Jeg har alltid ment at om flere gode folk hadde tillatelse til å bære skjulte våpen, kunne vi kvittet oss med muslimer før de kommer inn og dreper.

Falwell har tidligere sagt at han ikke er en moralsk leder for skolen, og har vist til at han har bakgrunn som advokat og eiendomsutvikler.

Han får med seg over 10,5 millioner dollar i sluttpakke fra skolen faren grunnla for snart 50 år siden.