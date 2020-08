Trumps strategi skal overbevise tvilerne

I sin tale på siste dag av Republikanernes landsmøte torsdag nevnte ikke presidenten politiets skudd mot afroamerikanske Jacob Blake i byen Kenosha med et eneste ord.

Det reagerer pensjonisten Pat Newell (71) på. Hun er selv fra Kenosha i delstaten Wisconsin og stemte på Trump i 2016. Nå mener hun at presidenten fortsatt har en jobb å gjøre før hun vil stemme på ham i valget i november.

– Han ignorerte det rett og slett, sier Newell, hvis hjemby har vært preget av uro og demonstrasjoner siden Blake ble skutt i ryggen på kloss hold slik at han ble lam fra livet og ned.

Hun er heller ikke fornøyd med Trumps måte å håndtere koronapandemien på. Men hans håndtering av økonomien har hun tro på.

Vil unngå feilskjær

Det republikanske landsmøtet gjorde det klart at Trumps strategi under valgkampen først og fremst er å sikre seg støtte fra velgerne som stemte på ham for fire år siden. Og han må helst ikke miste støtten fra velgere som Newell.

I en situasjon der han ligger langt bak demokraten Joe Biden på meningsmålingene, er det viktig å unngå feilskjær, og appellene under landsmøtet var først og fremst rettet mot hans gamle velgere, ikke nye grupper.

Republikanske strateger og Trumps støttespillere er uenige om hvorvidt strategien vil få valgkampen på rett kjøl etter en sommer med store tilbakeslag grunnet både koronapandemien og protestene mot politivold og rasisme.

Hvite forstadskvinner

For Trump er det spesielt viktig å sikre støtte fra hvite forstadskvinner, som ikke er spesielt glade i Trumps stil, men som samtidig frykter Demokratenes politikk. Talen til USAs førstedame Melania og datteren Ivanka var trolig myntet på nettopp disse kvinnene. Samtidig forsøkte Trump å skape et skremmebilde av Joe Biden som en nikkedukke for den mest venstreorienterte delen av Demokratene.

Ved å demonisere Biden og få Trump til å framstå som mer menneskelig skulle usikre velgere bli overbevist om at de har mest å tape på å stemme Biden, selv om de ikke liker Trumps personlighet. Håpet er at de enten stemmer på Trump eller at de blir hjemme fordi de ikke stoler på Biden.

Tina Giza (64), som ventet i timevis for å se Trump i New Hampshire på et valgkampmøte fredag, er blant dem som syntes Republikanernes landsmøte var helt topp.

– Han hadde så mange ulike talere fra alle deler av samfunnet og med mange ulike erfaringer, og han snakket om ting han har gjort for ulike grupper, forskjellige etniske grupper. Det var bare kjempebra. Det var veldig oppløftende, veldig positivt. Det fikk meg til å føle meg skikkelig bra, sier Giza, som er pensjonert sykepleier fra Connecticut.

Frykter økt smitte

Men kilder i Det hvite hus som AP har snakket med, erkjenner at det finnes flere minefelt fram mot valgdagen 3. november. Ikke minst frykter de økt koronasmitte under langhelgen i forbindelse med Labor Day, som vanligvis preges av fester og større arrangementer.

Selv uten en ny runde med økt smitte mener enkelte av Trumps støttespillere at han må gjøre mer for å framstå som samlende i et land som er mer polarisert enn på lenge.

– Han er treg, og han forstår det ikke, sier Lee Davis (55), en hvit forsikringsassurandør fra Milwaukee i delstaten Wisconsin, som har pleid å stemme republikansk.

Davis, som har pleid å stemme republikansk, fulgte med på deler av landsmøtet, men er ikke imponert.

– Men jeg mener ikke at han er rasist. Jeg mener bare at han er ute av stand til å snakke om rase på en god måte. Det er en av mange ting som han håndterer dårlig fordi han er en nihilist, sier Davis.

Viktige vippestater

55-åringen er nettopp en slik velger som Trump trenger å overbevise hvis han skal gjenta suksessen i vippestatene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, delstater som han så vidt greide å vinne i 2016, men der han nå ligger om lag 3 prosentpoeng bak Biden, ifølge meningsmålinger.

– Presidentens problemer er større enn hva en tale kan rette opp, sier den republikanske strategen Alex Conant.

– Han forsøker å stanse velgerflukten i forstedene. Han forsøker å stanse velgerflukten blant eldre og uavhengige velgere, sier han.

Under landsmøtet talte blant annet Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, som advarte mot mer kaos i gatene hvis Biden vinner valget. Han fikk støtteerklæringer fra polititjenestemenn, samt en følelsesladd tale fra en enke hvis mann, en pensjonert politimann, ble drept under opptøyene i St. Louis i sommer.

Trump nevnte knapt spørsmålene om politivold og rasisme under den over timelange talen. Han nøyde seg med å si at «vi vil sikre lik rettferd for alle borgere fra alle raser, religioner, farger og trosretninger».

– Utrolig komplisert

– Hele dynamikken er for øyeblikket utrolig komplisert. Det er vanskelig å si hva som er riktig svar, sier David Winston, en strateg som jobber tett med republikanere i Kongressen.

Under landsmøtet forsøkte også flere talere å skape et mykere bilde av Trump. Blant dem var Trumps datter Ivanka. Hun beskrev ham som en bestefar som forguder sine barnebarn. Hun forsøkte også å ta brodden av måten hennes far bruker sosiale medier på, etter at han mange ganger har brukt plattformen til personlige angrep på sine motstandere og kritikere.

– Jeg vet at hans Twitter-meldinger kan føles litt … ufiltrert. Men resultatene taler for seg selv, sa Ivanka Trump.