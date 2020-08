Lørdag ble en Trump-tilhenger skutt og drept i Portland etter en demonstrasjon i byen. Mannen tilhørte en gruppe som kaller seg Patriot Prayer. Han er ikke identifisert, men lederen for organisasjonen som har base i staten Washington, Joey Gibson omtaler mannen som en god venn.

Les også: Trump gjør narr av Portlands ordfører

Søndag var president Donald Trump og Portland-ordfører Ted Wheeler i tottene på hverandre. Begge skyldte på den andre for volden som utspiller seg.

Sprø demokrat

Donald Trump skrev på Twitter at Portland-ordføreren er sprø og at Wheeler har sittet stille og sett på vold og død i byen under sin ledelse. Og at ordføreren bare vil sitte og la det utspille seg.

Bakgrunn : Mannen som ble drept i Portland, var Trump-tilhenger

– Han klandrer meg og føderale myndigheter for det som har skjedd, men han har mer i vente. Vi har bare vært der med en liten gruppe for å beskytte rettsbygningen, siden han ikke klarte det, skriver Trump i en av tre meldinger om Portland.

Han legger til at det er behov for å røske opp i hvem som styrer byene.

– De radikalt venstre-ordførerne fra demokratene, som idioten som styrer i Portland eller fyren som sitter i kjelleren sin (henvisning til Joe Biden journ.anm) og ikke vil lede eller kommentere forbrytelsene, de vil aldri få det til.

– Du skaper hatet

Men Trumps utspill fikk klart svar fra ordføreren.

– Herr president, hvorfor tror du vi for første gang på tiår har voldsbølger på et slikt nivå i USA som nå. Det er deg, du har har skapt dette hatet og denne splittelsen, sa ordføreren.

Han legger til at til tross for at folk i politiet klarer å si navnene på afroamerikanere som er drept av politiet, klarer ikke presidenten det.

– Og det er du som har hevdet at folk som tror på hvit overlegenhet er fine folk. Frykt-kampanjen din er så udemokratisk som alt annet du har gjort for å skape hat og bitterhet i vårt vakre land.

Les også: Trump truer på nytt med å gripe inn i Portland

Ordfører Wheeler har også tidligere gitt presidenten tydelig beskjed om hva han mener. Blant annet da føderale politistyrker ble satt inn for å beskytte rettsbygningen i byen. Da ba ordføreren om at presidenten trakk styrkene ut av byen sin.