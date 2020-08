Baby døde som følge av corona-regler – slapp ikke inn på sykehuset i tide

En gravid kvinne fra Australia kontaktet helsepersonell da hun begynte å føle seg uvel torsdag. En lege konstaterte at helsetilstanden til tvillingene hun bar på var kritisk og at hun måtte hasteopereres. Først 16 timer senere kom godkjenningen om at kvinnen kunne få komme på sykehuset. Da hadde det gått for lang tid, og en av tvillingene mistet livet.

– Dette er ikke holdbart, sier overlege Jeanette Young, som omsider ga kvinnen tillatelse til å komme på sykehuset til The Guardian.

Australia er hardt rammet av coronaviruset, og blant de innførte tiltakene er det de kaller «medisinsk fritak». Fritaket gir deg tillatelse til å krysse de stengte grensene mellom delstatene, og komme på sykehuset ved behov. Ifølge Young er sykehuset nedlesset i søknader om fritak, noe som gjør at kritiske tilfeller forsvinner i lasset av søknader.

– Vi mottar så mange søknader nå, spesielt fra innbyggere i Victoria som ønsker å komme til Queensland for å unnslippe lockdown, sier Young.

– Helt knust



Ifølge Young hadde ikke kvinnens lege behøvd å søke om fritak, og at ambulanser og ambulansehelikopter ikke blir stanset ved grensen.

– Kritiske tilfeller behøver ikke søke om covid-19-fritak, og utrykningskjøretøy blir ikke stanset på lik linje med personbiler, sier Young.

Kvinnen ble fløyet til Royal Prince Alfred Hospital Sydney, hvor hun ble hasteoperert. Ifølge kvinnens far Alan Watt ble en av tvillingene anemisk under operasjonen og mistet livet. Anemi oppstår når for få røde blodceller sirkulerer rundt i kroppen.

– Vi er helt knuste. Jeg er her i Sydney med datteren min, mens hennes søsken er i Queensland og får ikke vært sammen med henne, fortalte Watt til radiokanalen 4BC.

– Sunn fornuft



Australias statsminister Scott Morrison beskriver saken som forferdelig, og ber om en revurdering av hvordan de strenge grensekontrollene håndteres.

– Her må vi bruke sunn fornuft, hvor det ikke kun er smittesituasjonen vi tar hensyn til. Enhver australier skal ha tilgang på helsehjelp uansett hvor de befinner seg, spesielt i krisetilfeller, sa Morrison under en pressekonferanse fredag.

Overlege Young råder folk til å oppsøke medisinsk hjelp i nærområdet dersom det lar seg gjøre. Målet er å minske mengden søknader om fritak, slik at alvorlige tilfeller fanges opp og kan prioriteres.

– Hvis det er mulig å få hjelp i ditt nærmiljø så burde du få det. Man burde ikke reise i timevis for å få helsehjelp i en annen delstat, sier Young.