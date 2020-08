Forhistorisk monster slukte gigantisk byttedyr

Det sier Nick Fraser, professor i paleontologi ved National Museum of Scotland til The Guardian. Paleontologi er vitenskapen om forhistorisk liv, planter og dyr, inkludert fossiler.

Det er kinesiske forskere som oppdaget og analyserte det unike fossilet av det forhistoriske havdyret. Funnet, som er unikt i sitt slag, avslører at rovdyret spiste større byttedyr enn forskerne hittil har antatt.

– Utrolig sjeldent



– Det er utrolig sjeldent å finne andre dyr enn fisk eller blekksprut i en ichthyosaurs mage, sier forsker Dean Lomax ved University of Manchester i England.

Til alle tider har forskning på hva de ulike skapningene tar til seg av næring vært omfattet med stor interesse. Den nye oppdagelsen er ett av få kjente spor som forteller om hva store havdyr som det fem meter lange rovdyret, en ichthyosaur, faktisk levde av.

– Det er mest sannsynlig at thalattosauren var det siste måltidet, og at byttedyret hadde blitt dårlig fordøyd da rovdyret døde, forklarer professor i paleontologi og medforfatter, Ryosuke Motani, til LiveScience.

Uløst mysterium



At det gigantiske havdyret har spist en fire meter lang havøgle, en såkalt thalattosaur, mener forskerne kan endre vårt syn på livet i urhavene.

Det er likevel fortsatt et uløst mysterium hvordan det forhistoriske rovdyret, et delfinlignende krypdyr fra dinosaurenes tidsalder, klarte å sette til livs et annet sjømonster av denne størrelse.

Det antas at ichthyosauren kan ha angrepet og drept thalattosauren før han spiste det, eller overtatt byttet fra andre rovdyr.

– Overbevisende bevis

– Ichthyosaurer har ikke typiske rovdyrtenner, men ser mer egnet ut til blekksprutfangst. Derfor er det overraskende å finne et så stort bytte i magen, sier professor i paleontologi og medforfatter, Ryosuke Motani, skriver Videnskab.

Funnet rokker ved tidligere anslag på hvilke og hvor mange dyr som kan defineres som megapredatorer øverst i næringskjeden i verdenshavene.

– Denne studien har overbevisende bevis for at vi undervurderer antall megapredatorertaxaer i marine økosystemer, mener Eric Metz, laboratoriesjef ved Montana State University.

